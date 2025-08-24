Kissa Chhava Movie Incidents Which Made this Film a Spritual Experience for Vicky Kaushal 'छावा' के शूटिंग के दौरान हुए थे 2 अजीब इत्तेफाक, विकी कौशल को महसूस हुआ आध्यात्मिक कनेक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
'छावा' के शूटिंग के दौरान हुए थे 2 अजीब इत्तेफाक, विकी कौशल को महसूस हुआ आध्यात्मिक कनेक्शन

Chhava Movie Kissa: विकी कौशल की इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 ऐसे इत्तेफाक हुए थे, जिनकी वजह से एक्टर को संभाजी महाराज के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील होने लगा था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 05:05 PM
बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल की फिल्म 'छावा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 ऐसे इत्तेफाक हुए थे, जिनकी वजह से एक्टर को इस मूवी के साथ एक काफी आध्यात्मिक कनेक्शन महसूस हुआ था। विकी कौशल ने खुद इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कैसे जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब एक सीन के दौरान उन्हें नर्व इंजरी हो गई थी।

शूटिंग के दौरान हुआ था यह इत्तेफाक

यह वही सीन था जिसमें औरंगजेब संभाजी महाराज को बंधक बना लेता है और उनके दोनों हाथ बांधने के बाद उन्हें पूरी रात टॉर्चर करता है। विकी कौशल ने बताया कि इस सीन की शूटिंग के बाद जब उनके हाथ खोले गए तो उनके हाथ नीचे ही नहीं जा रहे थे। उन्हें नर्व इंजरी हो गई थी। इत्तेफाक की बात थी कि उन्हें यह चोट उसी दिन लगी थी जिस दिन छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर करना शुरू किया गया था।

इत्तेफाक से उसी दिन शूट हुआ सीन

इतना ही नहीं फिल्म में जब संभाजी महाराज को सिंहासन पर बिठाए जाने वाला सीन भी इत्तेफाक से उसी दिन हुआ था जिस दिन असल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे को राजगद्दी पर बिठाया गया था। फिल्म में कवि कलश का किरदार निभा चुके एक्टर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि यह सीन भी प्लान करके इस दिन नहीं किया गया था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा बना कि विकी कौशल और क्रू इस सीन के दौरान काफी आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस कर पा रहे थे।

तीन बार शूट करना पड़ा था यह सीन

बता दें कि आप इस फिल्म को ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म को IMDb पर 7.3 रेटिंग मिली हुई थी और लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संभाजी को राजगद्दी सौंपे जाने वाले सीन को कई बार शूट करना पड़ा था। वजह यह थी कि विकी कौशल इस सीन के दौरान काफी भावुक हो जाया करते थे। विकी कौशल उस भार को महसूस कर रहे थे जब पिता के निधन के बाद संभाजी को गद्दी सौंपी गई होगी। इसी वजह से इस सीन को 3 बार करना पड़ा था।

