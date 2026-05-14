किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार…क्या आप जानते हैं इस डीप गाने को लिखने वाले गीतकार मैकेनिक थे?
हिंदी सिनेमा के क्लासिक गाने सुनने में इतनी गहराई लिए होते हैं कि सीधे दिल में उतर जाते हैं जैसे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार... क्या आपको पता है, यह गाना किसने लिखा है?
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार... अनाड़ी फिल्म का ये गाना जीने की कितनी डीप फिलॉसफी बताता है ना? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे लिखने वाले गीतकार शैलेंद्र ने बहुत ऊंची तालीम हासिल नहीं की थी। वह बहुत ज्यादा पढ़े भी नहीं थे। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा और वेल्डिंग में स्पेशलाइजेशन था, उन्होंने जो सीखा, अपनेआप से। आज जानिए हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गाने देने वाले इस संगीतकार के बारे में।
पाकिस्तान में जन्मे थे शैलेंद्र
फिल्मों के गाने लोगों की जुबान पर तो चढ़ते हैं लेकिन अक्सर इन्हें गाने वाले गुमनाम हो जाते हैं। प्यार हुआ, इकरार हुआ, आवार हूं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार... ये खूबसूरत गाने शैलेंद्र ने लिखे हैं। शैलेंद्र का जन्म 1923 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था लेकिन उनके पूर्वजों का कनेक्शन बिहार और आरा से था। शैलेंद्र का असली नाम शंकरदास केसरीलाल था। शैलेंद्र के पिता ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल में ठेकेदार थे।
बेमन से की नौकरी
परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो शैलेंद्र के पिता ने रावलपिंडी छोड़कर में रहने का फैसला लिया। शैलेंद्र ने मथुरा के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। वह पढ़ने में अच्छे थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा में उन्हें उत्तर प्रदेश में तीसरी पोजिशन मिली थी। शैलेंद्र बचपन से ही कविताएं लिखते थे और फिर साहित्य में भी उनकी रुचि जाग गई। उन्होंने इस दौरान कई भाषाएं भी सीख लीं। शैलेंद्र ने रेलवे की परीक्षा पास की और मुंबई में उनकी मैकेनिक (अप्रेंटिस) की नौकरी लग गई। यह काम बेमन से किया था लेकिन परिवार को सपोर्ट करना मजबूरी थी। काम के बीच शैलेंद्र कविताएं लिखने लगे। कविताओं के जरिये वह नाट्य संघ से जुड़े और फिल्मों में एंट्री मिल गई। शैलेंद्र की शादी हो गई थी। पैसों की कमी के चलते वह बीवी को अपने साथ मुंबई में नहीं रख पा रहे थे। लोग बताते हैं कि पत्नी से दूरी का दर्द भी उनके गानों में दिखता था।
43 साल की उम्र में छोड़ दी दुनिया
फिल्म इंडस्ट्री में उनकी राज कपूर से गहरी दोस्ती थी। शैलेंद्र ने उनके लिए कई खूबसूरत गाने लिखे। यह विडंबना ही थी कि राज कपूर के जन्मदिन पर ही शैलेंद्र का निधन हो गया। 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र ये दुनिया छोड़ गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 43 साल थी। राज कपूर को जब पता चला तो वह बदहवास हो गए थे।
शैलेंद्र के कुछ फेमस गाने
प्यार हुआ इकरार हुआ
मेरा जूता है जापानी
सब कुछ सीखा हमने
आवारा हूं
दोस्त-दोस्त ना रहा
रमैया वस्तावैया
किसी की मुस्कुराहटों पे
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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