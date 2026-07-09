किशोर कुमार ने जब मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना कर दिया था बंद, पत्नी योगीता थीं क्या इसकी वजह
आज हम आपको बताएंगे दिग्गज सिंगर किशोर कुमार के बारे में जिन्होंने कभी बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना बंद कर दिया था।
किशोर कुमार ने अपने समय में कई स्टार्स को अपनी आवाज दी है। यहां तक कि कई एक्टर्स डिमांड करते थे कि किशोर उनके लिए गाना गाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्टर के लिए किशोर ने अपनी आवाज देना बंद कर दिया था और वो थे मिथुन चक्रवर्ती। इसके पीछे की वजह भी पर्सनल है।
क्या थी वजह
दरअसल, किशोर कुमार ने योगीता बाली से शादी की थी। यह उनकी तीसरी शादी थी जो उन्होंने मधुबाला के निधन के बाद की थी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा चला नहीं। योगीता का दिल फिर मिथुन पर आ गया। दोनों को फिल्म ख्वाब के दौरान एक-दूसरे से प्यार हो गया।
मिथुन और योगीता ने फिर शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि योगीता के मिथुन के शादी करने से किशोर का दिल टूट गया था। उन्होंने फिर मिथुन के लिए कभी गाना नहीं गाया। लेकिन ऐसा कहते हैं न कि समय फिर सब घाव भर देता है। दोनों के बीच फिर खट्टास कम हो गई और किशोर कुमार ने फिर मिथुन के लिए गाना शुरू कर दिया जैसे सुरक्षा और वक्त की आवाज में।
मिथुन के लिए ही रिकॉर्ड किया आखिरी गाना
अब किशोर को क्या पता था कि वह अपना आखिरी गाना भी किसी और के लिए नहीं बल्कि मिथुन के लिए ही करेंगे। दरअसल, किशोर कुमार का जो लास्ट गाना था जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो भी मिथुन चक्रवर्ती के लिए था। उन्होंने फिल्म वक्त की आवाज में गुरू-गुरू गाना गाया था जो मिथन पर फिल्माया गया था।
वैसे इस बारे में ना तो कभी किशोर कुमार और ना ही मिथुन ने बात की है। दोनों ने प्रोफेशनली हमेशा एक-दूसरे की रिस्पेक्ट की है।
किशोर कुमार एक्टर भी थे
किशोर कुमार के बारे में बता दें कि वह ऐसे सिंगर थे जिन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं। वह प्लेबैक सिंगर होने के साथ-साथ एक्टर और डायरेक्टर भी थे। गाता रहे मेरा दिल', 'रूप तेरा मस्ताना' और 'एक अजनबी हसीना से' जैसे उनके गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। किशोर को अपने शानदार करियर में 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मिले हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स जीतने का एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
किशोर का 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया था जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री का एक दिग्गज सितारा चला गया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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