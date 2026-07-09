Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किशोर कुमार ने जब मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना कर दिया था बंद, पत्नी योगीता थीं क्या इसकी वजह

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आज हम आपको बताएंगे दिग्गज सिंगर किशोर कुमार के बारे में जिन्होंने कभी बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना बंद कर दिया था।

किशोर कुमार ने जब मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना कर दिया था बंद, पत्नी योगीता थीं क्या इसकी वजह

किशोर कुमार ने अपने समय में कई स्टार्स को अपनी आवाज दी है। यहां तक कि कई एक्टर्स डिमांड करते थे कि किशोर उनके लिए गाना गाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्टर के लिए किशोर ने अपनी आवाज देना बंद कर दिया था और वो थे मिथुन चक्रवर्ती। इसके पीछे की वजह भी पर्सनल है।

क्या थी वजह

दरअसल, किशोर कुमार ने योगीता बाली से शादी की थी। यह उनकी तीसरी शादी थी जो उन्होंने मधुबाला के निधन के बाद की थी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा चला नहीं। योगीता का दिल फिर मिथुन पर आ गया। दोनों को फिल्म ख्वाब के दौरान एक-दूसरे से प्यार हो गया।

ये भी पढ़ें:जब लाइटर को जलाते हुए बना किशोर कुमार का ब्लॉकबस्टर गाना

मिथुन और योगीता ने फिर शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि योगीता के मिथुन के शादी करने से किशोर का दिल टूट गया था। उन्होंने फिर मिथुन के लिए कभी गाना नहीं गाया। लेकिन ऐसा कहते हैं न कि समय फिर सब घाव भर देता है। दोनों के बीच फिर खट्टास कम हो गई और किशोर कुमार ने फिर मिथुन के लिए गाना शुरू कर दिया जैसे सुरक्षा और वक्त की आवाज में।

मिथुन के लिए ही रिकॉर्ड किया आखिरी गाना

अब किशोर को क्या पता था कि वह अपना आखिरी गाना भी किसी और के लिए नहीं बल्कि मिथुन के लिए ही करेंगे। दरअसल, किशोर कुमार का जो लास्ट गाना था जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो भी मिथुन चक्रवर्ती के लिए था। उन्होंने फिल्म वक्त की आवाज में गुरू-गुरू गाना गाया था जो मिथन पर फिल्माया गया था।

ये भी पढ़ें:जब किशोर कुमार ने रिकॉर्डिंग से पहले स्टूडियो में की थी 'गधा' लाने की जिद

वैसे इस बारे में ना तो कभी किशोर कुमार और ना ही मिथुन ने बात की है। दोनों ने प्रोफेशनली हमेशा एक-दूसरे की रिस्पेक्ट की है।

किशोर कुमार एक्टर भी थे

किशोर कुमार के बारे में बता दें कि वह ऐसे सिंगर थे जिन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं। वह प्लेबैक सिंगर होने के साथ-साथ एक्टर और डायरेक्टर भी थे। गाता रहे मेरा दिल', 'रूप तेरा मस्ताना' और 'एक अजनबी हसीना से' जैसे उनके गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। किशोर को अपने शानदार करियर में 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मिले हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स जीतने का एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

ये भी पढ़ें:इस गाने को गाते हुए रो पड़े थे किशोर कुमार, बिना पैसे लिए छोड़ गए थे स्टूडियो

किशोर का 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया था जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री का एक दिग्गज सितारा चला गया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Kishore Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।