किशोर कुमार ने इसलिए कम पैसों में गाया था गोविंदा के लिए गाना, बदल गई किस्मत, हिट हुए गाने
80 के दौर में किशोर कुमार सबसे महंगे सिंगर्स में से एक थे। लेकिन किशोर कुमार ने उस अमे के नए एक्टर गोविंदा की कम बजट की फिल्म के लिए कम फीस में दो गाने गाए थे। ये गाने जबरदस्त हिट हुए।
गोविंदा ने 1986 में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस साल एक ही महीने में गोविंदा की दो फिल्में रिलीज हुई। पहली थी ‘लव 86’ और दूसरी थी ‘इल्जाम’। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थीं। और गोविंदा के करियर की गाड़ी निकल पड़ी। लेकिन गोविंदा अब तक इतने बाद स्टार नहीं हुए थे कि बड़े सिंगर उनके लिए गाना गाए। इसी दौरान एक्टर ने ड्यूटी नाम की एक कम बजट की फिल्म साइन की। इस फिल्म का बजट इतना कम था कि मेकर्स इसमें कोई बड़ा एक्टर विलेन के रूप में नहीं ले पाए। इतने कम बजट की फिल्म के लिए गोविंदा ने उस समय के बड़े सिंगर किशोर कुमार से अपने लिए गाना गवाने की मांग कर ली और ये मांग पूरी भी हुई।
कम बजट की फिल्म के लिए किशोर कुमार ने गाया गाना
रविकांत नगैच फिल्म ड्यूटी का डायरेक्शन कर रहे थे और बाबला शाह ने म्यूजिक तैयार किया था। इस फिल्म में दो बड़े शानदार डांस गाने थे। गोविंदा को जब पता चला कि फिल्म में दो गाने हैं तो उन्होंने म्यूजिक कंपोजर बाबला शाह से कहा कि वो ये गाने किशोर कुमार से गवाए। गोविंदा का कहना था कि अगर किशोर कुमार उन जैसे नए एक्टर के लिए गाना गा देंगे तो इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान बन जाएगी। और इससे ड्यूटी जैसी कम बजट की फिल्म को भी फायदा होगा।
गोविंदा चाहते थे किशोर कुमार की आवाज
70 और 80 का दशक किशोर कुमार का दौर था। किशोर कुमार उस समय के इतने बड़े सिंगिंग स्टार थे कि वो जिस भी प्रोजेक्ट से जुड़ते थे उसका सफल होना तय था। ऐसे में जब बाबला शाह ने हिम्मत करके गोविंदा की ख्वाहिश के बारे में डायरेक्टर रविकांत को बताया तो उनका भी यही कहना था कि इतने कम बजट की फिल्म के लिए वो किशोर कुमार को दो गानों के लिए नहीं ला पाएंगे। उस समय किशोर कुमार की फीस बहुत अधिक थी। लेकिन गोविंदा ने इस बात पर जोर दिया कि अगर किशोर कुमार ये गाने गाएंगे तो फिल्म को फायदा होगा।
ऐसे मनाया किशोर कुमार को
म्यूजिक डायरेक्टर बाबला शाह और फिल्म डायरेक्टर रविकांत ने बहुत विचार किया। बाद में दोनों ने तय किया इस काम के लिए म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी कल्याणजी- आनंदजी से बात की। इस जोड़ी ने बाबला शाह की बात मानी और किशोर कुमार से कम पैसों में फिल्म ड्यूटी के लिए दो गीत गाने की रिक्वेस्ट की।
इसलिए मान गए किशोर कुमार
किशोर कुमार ने कल्याणजी आनंदजी के साथ कई हिट फिल्मों का म्यूजिक दिया था। ऐसे में दोनों की रिक्वेस्ट को किशोर कुमार मना नहीं कर पाए और उन्होंने गोविंदा की फिल्म ड्यूटी के लिए दो गाने गाए जिनके बोल हैं ‘जिस महफिल में आता हूं’ और ‘तुम जिसे चाहो’। फिल्म रिलीज के बाद इन गानों को खूब पसंद किया गया। इन शुरुआती फिल्मों के बाद गोविंदा इंडस्ट्री के बड़े स्टार बने, कई बड़े बजट की फिल्मों में गाने गाए और किशोर कुमार ने गोविंदा के किए कई यादगार गाने गाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल्याणजी आनंदजी ने आखिर क्यों किशोर कुमार को इन गानों के लिए मनाया जबकि वो इस फिल्म का हिस्सा भी नहीं थे? तो ड्यूटी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर बाबला शाह असल में कल्याणजी आनंदजी के छोटे भाई हैं। अपने भाई के लिए म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी ने किशोर कुमार को मना लिया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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