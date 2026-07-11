इस सैड गाने को पहले ठुकराया, गुलजार के समझाने पर गाया; फिर रच दिया इतिहास
आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसे गाने से पहले किशोर कुमार ने मना कर दिया था। लेकिन जब गाया तो फिर वो हिट हो गया था।
कई बार ऐसा होता है कि कोई सिंगर किसी गाने को अपनी आवाज देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर जब वो गाता है तो उस गाने से इतिहास ही रच देता है। अब बात किशोर कुमार की हो रही है। किशोर ने अपने करियर में कई हिट गाने गाए हैं। इतना ही नहीं आज भी उनके गानें पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गाना था जिसे पहले किशोर ने गाने से मना कर दिया था, लेकिन जब गाया तो वो सुपरहिट हो गया था।
किस गाने को गाने से किशोर ने किया था मना
जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो है आने वाला पल जाने वाला है। यह गाना फिल्म गोलमाल का था जो साल 1979 में रिलीज हुई थी। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था जिसके लिरिसिस्ट गुलजार ने लिखे थे और म्यूजिक डायकेक्टर आर डी बर्मन थे।
क्यों मना किया था सिंगर ने
अब बताते हैं आपको कि आखिर क्यों पहले किशोर ने इस गाने के लिए मना कर दिया था। दरअसल, किशोर को लगा कि यह गाना काफी स्लो है। उन्हें लगा कि यह उनके स्टाइल का गाना नहीं है जैसे वह गाते हैं, उससे अलग।
बर्मन दा और गुलजार ने समझाया
लेकिन फिर बर्मन दा और गुलजार साहब ने किशोर को समझाया और कहा कि ये गाना काफी पसंद किया जाएगा और ये कोई स्लो नहीं बल्कि इसके कई ऐसे शब्द हैं जो इस गाने को जान देंगे। उन्होंने कहा कि ये गाना आपके लिए बना है। इसके बाद किशोर कुमार मान गए और उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया।
सुपरहिट रहा ये गाना
जब यह गाना रिलीज हुआ तो ये सुपरहिट रहा। इतना ही नहीं आज भी यह गाना काफी पसंद किया जाता है। बता दें कि इस गाने के लिए गुलजार को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवॉर्ड भी मिला था।
डायरेक्टर ने अपने बंगले में की थी शूटिंग
फिल्म गोलमाल के बारे में बता दें कि इस मूवी को ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने बांद्रा के बंगले में शूट किया था। 40 दिन में उन्होंने इस मूवी की शूट पूरी कर ली थी।
डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी पहले इस फिल्म में रेखा को लेना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने रेखा की जगह बिंदिया गोस्वामी को मूवी में लिया।
किशोर कुमार ने हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती और कन्नड़ भाषा में गाने गाए हैं। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में उनके घर में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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