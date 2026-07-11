Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस सैड गाने को पहले ठुकराया, गुलजार के समझाने पर गाया; फिर रच दिया इतिहास

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसे गाने से पहले किशोर कुमार ने मना कर दिया था। लेकिन जब गाया तो फिर वो हिट हो गया था।

इस सैड गाने को पहले ठुकराया, गुलजार के समझाने पर गाया; फिर रच दिया इतिहास

कई बार ऐसा होता है कि कोई सिंगर किसी गाने को अपनी आवाज देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर जब वो गाता है तो उस गाने से इतिहास ही रच देता है। अब बात किशोर कुमार की हो रही है। किशोर ने अपने करियर में कई हिट गाने गाए हैं। इतना ही नहीं आज भी उनके गानें पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गाना था जिसे पहले किशोर ने गाने से मना कर दिया था, लेकिन जब गाया तो वो सुपरहिट हो गया था।

किस गाने को गाने से किशोर ने किया था मना

जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो है आने वाला पल जाने वाला है। यह गाना फिल्म गोलमाल का था जो साल 1979 में रिलीज हुई थी। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था जिसके लिरिसिस्ट गुलजार ने लिखे थे और म्यूजिक डायकेक्टर आर डी बर्मन थे।

ये भी पढ़ें:इस इकलौते गाने के लिए महान सिंगर किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश ने दी आवाज

क्यों मना किया था सिंगर ने

अब बताते हैं आपको कि आखिर क्यों पहले किशोर ने इस गाने के लिए मना कर दिया था। दरअसल, किशोर को लगा कि यह गाना काफी स्लो है। उन्हें लगा कि यह उनके स्टाइल का गाना नहीं है जैसे वह गाते हैं, उससे अलग।

बर्मन दा और गुलजार ने समझाया

लेकिन फिर बर्मन दा और गुलजार साहब ने किशोर को समझाया और कहा कि ये गाना काफी पसंद किया जाएगा और ये कोई स्लो नहीं बल्कि इसके कई ऐसे शब्द हैं जो इस गाने को जान देंगे। उन्होंने कहा कि ये गाना आपके लिए बना है। इसके बाद किशोर कुमार मान गए और उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया।

ये भी पढ़ें:किशोर कुमार ने जब मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना कर दिया था बंद

सुपरहिट रहा ये गाना

जब यह गाना रिलीज हुआ तो ये सुपरहिट रहा। इतना ही नहीं आज भी यह गाना काफी पसंद किया जाता है। बता दें कि इस गाने के लिए गुलजार को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवॉर्ड भी मिला था।

डायरेक्टर ने अपने बंगले में की थी शूटिंग

फिल्म गोलमाल के बारे में बता दें कि इस मूवी को ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने बांद्रा के बंगले में शूट किया था। 40 दिन में उन्होंने इस मूवी की शूट पूरी कर ली थी।

ये भी पढ़ें:जब लाइटर को जलाते हुए बना किशोर कुमार का ब्लॉकबस्टर गाना

डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी पहले इस फिल्म में रेखा को लेना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने रेखा की जगह बिंदिया गोस्वामी को मूवी में लिया।

किशोर कुमार ने हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती और कन्नड़ भाषा में गाने गाए हैं। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में उनके घर में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Kishore Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।