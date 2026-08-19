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किशोर कुमार पत्नी की चप्पल पहनकर पहुंच गए थे गाना रिकॉर्ड करने, सबके सामने रखी शर्त तभी गाएंगे जब…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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किशोर कुमार अपने गाने को गाते वक्त खुद को हमेशा उसमें खो देते थे। अब उनके एक गाने के बारे में बताते हैं जिसे गाने के लिए वह पत्नी की चप्पल पहले स्टूडियो में पहुंच गए थे।

kishore kumar
पत्नी की चप्पल पहनकर पहुंचे थे किशोर कुमार

किशोर कुमार जितने बेहतरीन सिंगर थे, उतना ही अतरंगी उनका बिहेवियर था। वह गाना रिकॉर्ड करने जब आते थे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का माहौल ही बदल देते थे। अब हम आपको उनसे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं जिसे पढ़कर आप भी एक बार को सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल, एक बार गाना रिकॉर्ड करने के लिए किशोर स्टूडियो में एक पैर में अपने जूते और दूसरे पैर में पत्नी की चप्पल पहनकर आ गए थे।

मशहूर गीतकार समीर ने इस बारे में बताया था। समीर ने बताया था कि एक बार वह अपने पिता अनजान के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर गए थे जहां अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का खइके पान बनारस वाला गाना रिकॉर्ड हो रहा था।

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किशोर कुमार पत्नी की चप्पल लेकर पहुंचे स्टूडियो में

समीर ने कहा था कि किशोर कुमार को लेकर उनके मन में एक अलग ही छवी थी। वह उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन जैसे ही किशोर आए तो वह हैरान हो गए। किशोर लुंगी पहनकर आए थे और उन्होंने 2 तरह की चप्पल पहनी थी। एक पैर में उन्होंने अपनी चप्पल पहनी थी और दूसरी में पत्नी की। इसके अलावा उन्होंने आंखों में काजल लगाया हुआ था।

किशोर ने रखी शर्त

समीर ने आगे बताया कि जब उनके पिता ने किशोर के सामने गाने के शब्द रखे तो वह हैरान हो गए। गाने की लाइन भंग का रंग जमा उन्हें काफी अजीब लगा और पहले तो उन्होंने इसे गाने से मना कर दिया था। लेकिन फिर बहुत समझाने के बाद किशोर मान गए। हालांकि किशोर ने फिर कहा कि वह एक ही बार में गाना गाएंगे तो सब अच्छे से तैयार रहें। किशोर ने पूरा गाना एक ही बार में रिकॉर्ड कर दिया।

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किशोर के बारे में बता दें कि वह ना सिर्फ सिंगर बल्कि एक्टर संगीतकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे।

किशोर को मिले थे 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड

किशोर ने बतौर एक्टर 'पड़ोसन', 'चलती का नाम गाड़ी' और 'हाफ टिकट' जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया है। किशोर को उनकी आवाज के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार अवॉर्ड मिले थे जो उस समय एक बड़ा रिकॉर्ड था।

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किशोर ने मेरे सपनों की रानी, ओ मेरे दिल के चैन, पल पल दिल के पास, आने वाला पल जाने वाला है, हमें तुमसे प्यार कितना, नीले नीले अंबर पर जैसे कई हिट गाने दिए हैं।

किशोर का निधन 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हो गया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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