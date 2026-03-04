Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

किशोर कुमार की मौत से पहले कही ये बात हुई सच, एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था मिथुन के लिए गाना

Mar 04, 2026 10:50 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार ने मौत से ठीक एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था ये शानदार गाना। मौत से पहले सिंगर ने अपने मुंह से जो शब्द निकाले वो सच हो गए। जानिए किशोर कुमार के अंतिम पलों का सच।

किशोर कुमार की मौत से पहले कही ये बात हुई सच, एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था मिथुन के लिए गाना

बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार की गिनती इंडस्ट्री के सबसे महान कलाकारों में होती है। 70 से 80 के दशक में अपनी आवाज से लोगों को दीवाना करने वाले किशोर ने शानदार गानों से दशकों तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई रखी है। किशोर कुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके गाए हुए रोमांटिक, इमोशनल और मस्ती भरे गाने माहौल बना देते हैं। अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले किशोर कुमार का अंतिम समय भी मस्ती भरा था। सिंगर ने एक शाम पहले ही अपनी जिंदगी का आखिरी गाना गाया और और 24 घंटे के अंदर ही उनका निधन हो गया। मौत से पहले ये थे किशोर कुमार के आखिरी शब्द।

किशोर कुमार ने मौत से पहले रिकॉर्ड किया था ये गाना
किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को उनके मुंबई वाले घर में हुआ था। एक्टर को अचानक हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। लेकिन इससे पहले वाली शाम यानी 12 अक्टूबर को किशोर कुमार, आशा भोसले के साथ बप्पी लहिरी के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। उस समय एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था वक्त की आवाज। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी लीड रोल में थे। इसी फिल्म का एक गाना था गुरु ओ गुरु। इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए किशोर कुमार म्यूजिक स्टूडियो गए। गाना गाया और वापस अपने घर आ गए। लेकिन अगले दिन शाम को सिंगर का निधन हो गया।

ये भी पढ़ें:किशोर कुमार ने मौत से पहले वसीयत में लिखवा लिया था क्रियाकर्म
किशोर कुमार

किशोर कुमार ने मौत से पहले कहे थे ये शब्द

किशोर कुमार के आखिरी पलों के बारे में बात करते हुए उनकी चौथी पत्नी एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर ने बताया था ‘13 अक्टूबर की सुबह उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हैं। जब मैं उनके पास गई तो वो जाग गए और बोले, ‘क्या तुम डर गई?’ आज मेरी छुट्टी है।’ उस दिन घर पर कई मीटिंग होनी थीं। दोपहर में खाने के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि वो शाम को फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखेंगे। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें बगल के कमरे में फर्नीचर हिलाते हुए सुना। जब मैं कमरे में गई तो वो बिस्तर पर पड़े थे। घबराकर उन्होंने कहा, ‘मुझे कमजोरी महसूस हो रही है’।मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी। वो गुस्सा हो गए और बोले ‘अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा’। लीना ने बताया था कि यही उनके आखिरी शब्द थे। अंतिम समय में उनकी आंखें खुली हुई थीं और वो सांस छो रहे थे। लीना ने बताया कि उन्हें लगा वो हमेशा की तरह मजाक कर रहे हैं। लेकिन ये सच साबित हुआ। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया।

ये भी पढ़ें:अमिताभ बच्चन ने किशोर कुमार के मुंह पर कर दिया था साथ काम करने से मना

खंडवा में चाहते थे क्रियाकर्म

किशोर कुमार के बारे में कम लोग ये जांए हैं कि वो सिंगिंग से रिटायर होना चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक वो नए समय के गीत लेखन से खुश नहीं थे। वो वापस अपने गांव खंडवा जाना चाहते थे। जावेद अख्तर के मुताबिक किशोर कुमार ने अपनी वसीयत बनवा ली थी और उसमें अपने अंतिम संस्कार के बारे में लिखा था। किशोर कुमार मुंबई में अपना क्रियाकर्म नहीं करवाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके शरीर को खंडवा ले जाया जाए। अंत में ऐसा ही हुआ। अंतिम संस्कार के लिए खंडवा ले जाया गया जहां लाख से ऊपर लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:किशोर कुमार के निधन के बाद टीवी- रेडियो पर बार-बार बजाया गया ये इमोशनल गाना
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Kishore Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।