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मोहम्मद रफी का पैर पकड़कर जब बच्चों की तरह रोने लगे थे किशोर कुमार, देखकर निकल गए थे सबके आंसू

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को लेकर कई बार खबरें आईं कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन असल में दोनों अच्छे दोस्त थे और एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे।

मोहम्मद रफी का पैर पकड़कर जब बच्चों की तरह रोने लगे थे किशोर कुमार, देखकर निकल गए थे सबके आंसू

मोहम्मद रफी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगर थे। उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं। उनकी आवाज को लेकर दीवानगी कुछ ऐसी थी कि उनके कॉम्पटीटर सिंगर भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जब किशोर कुमार आए इंडस्ट्री में तो लोगों ने ये बातें बनाई कि किशोर और रफी साहब के बीच कॉम्पटीशन था और दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार किशोर कुमार, रफी साहब के पैर पकड़कर रोते रहे थे। ये कब और क्यों हुआ, इसके बारे में आगे बताते हैं।

दोनों के बीच कैसा था बॉन्ड

ऐसा कहा जाता था कि दोनों के बीच दरार है जिसका खंडर खुद मोहम्मद रफी के बेटे ने किया था। मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने दोनों को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था, ‘उनकी बॉन्डिंग काफी शानदार थी। किशोर कुमार और पापा काफी अच्छे दोस्त थे। हर अफवाह जो दोनों को लेकर थी कि दोनों में अनबन थी या जलन। किशोर कुमार मेरे पिता की काफी रिस्पेक्ट करते थे। उनकी बॉन्डिंग काफी क्लोज थी।’

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रफी साहब को पसंद था किशोर कुमार संग रहना

उन्होंने आगे कहा था, 'वह पापा को इतना पसंद करते थे कि उनके साथ गाना गाने के लिए एक्साइटेड रहते थे। वह बोलते कि मजा आएगा। किशोर कुमार काफी जॉली इंसान थे और हमेशा लोगों को हंसाते थे। मेरे पापा उनकी कंपनी को काफी एंजॉय करते थे और कहते थे कि किशोर कुमार के साथ काम करके काफी मजा आता है। वह मुझे हंसाते हैं।'

क्यों मोहम्मद रफी का पैर पकड़कर रोए थे किशोर कुमार

शाहिद ने यह भी कहा था, मेरे पिता का जब निधन हुआ था, आप विश्वास नहीं करेंगे, किशोर दा बच्चे की तरह रो रहे थे। वह मेरे बगल में बैठे थे और पिता के पैर पकड़े हुए थे और रो रहे थे। वह बोल रहे थे कि मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। ऐसे थे किशोर कुमार। अगर दोनों में कोई अनबन होती तो आपको लगता है वह ऐसा करते। बिल्कुल नहीं...ये सब अफवाह थीं। लोग झूठ बोलते थे क्योंकि वे सच नहीं जानते थे।

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इतना ही नहीं कई बार तो खुद किशोर कुमार को जब लगता है कि इस गाने के लिए एक परफेक्ट आवाज की जरूरत है तो वह खुद संगीतकारों को मोहम्मद रफी से गाना गवाने को बोलते थे। मन मोरा बावरा गाने के लिए भी किशोर ने स्पेशयली संगीतकार को रफी साहब से गवाने के लिए बोले थे।

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मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गानें

बता दें कि मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने साथ में कई गाने गाए हैं जिसमें से कुछ टॉप हिट्स थे सलामत रहे दोस्ताना हमारा(दोस्ताना), एक चतुर नार(पड़ोसन), कहना है कहना है(पड़ोसन), यादों की बारात(यादों की बारात), मेरा यार दिलदार(दीदाप ए यार)।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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