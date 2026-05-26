किशोर कुमार इसलिए हो गए थे गंजे, डायरेक्टर के ऑफिस में नाचते-गाते पहुंचे, वजह कर देगी हैरान
किशोर कुमार के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। उनकी शरारतों के बारे में उनके साथ काम करने वाले अक्सर बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार किशोर कुमार गंजे हो गए थे। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे।
बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार ने कई एक्टर-डायरेक्टर्स की फिल्मों के लिए गाने गाए। इनमें से कुछ उनके दोस्त बने जिनसे ताउम्र दोस्ती भी निभाई। उनके दोस्तों की लिस्ट में एक नाम डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी भी शामिल थे। उस समय की बात है जब ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों जरिए पहचाने जाते थे। उन्होंने उस समय तक अनुपमा, गबन जैसी शानदार फिल्में डायरेक्ट की थी। उसी समय ऋषिकेश मुखर्जी एक खास फिल्म बना रहे थे। वो चाहते थे उनकी फिल्म का हीरो किशोर कुमार हो।
किशोर कुमार नहीं करना चाहते थे फिल्म
ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर कुमार से वो फिल्म करने की बात कही। लेकिन किशोर कुमार इस फिल्म को नहीं करना चाहते थे। डायरेक्टर से उनकी गहरी दोस्ती थी कि वो खुलकर रोल के लिए उन्हें मना भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने फिल्म को ना कहने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे कोई नहीं भूल पाया। और खुद ऋषिकेश ने ही उन्हें फिल्म से निकाल दिया। इस किस्से का जिक्र गुलज़ार ने अपनी बायोग्राफी में किया है।
इसलिए गंजे हो गए थे किशोर कुमार
फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले जब उन्हें लुक टेस्ट और कॉस्टयूम पर चर्चा करने के लिए ऑफिस पहुंचे तो वो गंजे थे। उन्होंने सिर के बाल मुंडवा लिए थे। और गंजे सिर के साथ पूरे ऑफिस में घूम रहे थे और नाचते हुए कह रहे थे कि ‘अब तुम क्या करोगे ऋषि?’। अपनी फिल्म के हीरो को गंजे रूप में देखकर ऋषिकेश मुखर्जी को बहुत गुस्सा आया। अब किशोर कुमार इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे। ये फिल्म थी 1971 में आई अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्म आनंद। इस फिल्म के आनंद वाले रोल के लिए किशोर कुमार को पसंद किया गया था।
धर्मेंद्र को भी ऑफर हुआ था रोल
फिल्म आनंद से जुड़ा एक और किस्सा है जो खुद धर्मेंद्र ने बताया था। एक्टर के मुताबिक फिल्म पहले उन्हें ऑफर की गई थी और वो बनने वाले थे आनंद। उन्हें स्क्रिप्ट भी सुनाई गई। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र को पता चला कि वो रोल उन्होंने राजेश खन्ना को ऑफर कर दिया है। एक्टर ने शराब पी कर ऋषिकेश मुखर्जी को कई फोन किए और उनसे जवाब मांगा कि उनसे वो फिल्म क्यों छीन ली गई। अंत में फिल्म आनंद में राजेश खन्ना लीड रोल में थे। अमिताभ बच्चन ने सपोर्टिंग किरदार निभाया था। ये एक एक ऐसे मरीज की कहानी थी जो मरने वाला है लेकिन जिंदगी के हर पल को खुशी से जीता है। फिल्म हिट हुई थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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