इस सॉन्ग को गाने से किशोर कुमार हट गए थे पीछे, मोहम्मद रफी ने गंभीर बीमारी में गाकर इस गाने को बना दिया था अमर

आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताते हैं जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था। यह गाना काफी हाई पिच का था और रफी साहब उस वक्त काफी बीमार थे, इसके बावजूद उन्होंने इसे गाया।

मोहम्मद रफी एक ऐसे सिंगर थे जो ना सिर्फ अपनी दमदार आवाज बल्कि अपने नेक दिल के लिए भी जाने जाते थे। जब भी कोई फंसता था किसी गाने को लेकर तो सीधा रफी साहब के पास पहुंच जाता था। अब आपको एक गाने का किस्सा बताते हैं जिसे रफी साहब ने गंभीर बीमारी में गाया था और वो भी ऐसा दमदार गाना जिसे गाने से किशोर कुमार तक पीछे हट गए थे।

किशोर कुमार हट गए थे यम्मा-यम्मा गाने से बात है साल 1990 की जब रमेश सिप्पी की फिल्म शान बन रही थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। इस ग्रैंड फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन। अब इस फिल्म का एक गाना था यम्मा-यम्मा। आर डी बर्मन इस गाने के लिए अपने दोस्त किशोर कुमार को चाहते थे। लेकिन जब किशोर ने यह गाना सुना तो उन्होंने कहा कि यह गाना मेरी आवाज के हिसाब से नहीं है। इसकी पिच कम करदो। लेकिन बर्मन साहब इसमें कुछ बदलाव नहीं चाहते थे।

रफी साहब के पास पहुंचे आर डी बर्मन अब अपनी इस मुश्किल को दूर करने के लिए बर्मन, मोहम्मद रफी के पास पहुंचे। लेकिन उन दिनों रफी साहब की तबीयत खराब चल रही थी। उस बीमारी में इतने हाई पिच में गाना काफी मुश्किल के लिए था। रफी साहब ने पहले धुन को सुना और फिर कहा कि मेरी हालत और उम्र को देखकर क्या लगता है कि मैं यह कर पाऊंगा?

रफी साहब ने बीमारी में भी गाया ये दमदार गाना आर डी बर्मन ने कहा कि मेरी आखिरी उम्मीद आप हैं और आखिरी उपाय भी आप हैं। रफी साहब जाने ही इसलिए जाते थे कि वह हमेशा सबकी मदद के लिए आगे रहते हैं। उन्होंने फिर कमजोरी में भी ऐसा शानदार गाया कि सबको हैरान कर दिया। आर डी बर्मन ने भी इसमें अपनी आवाज दी थी।

बर्मन ने की थी दोबारा गाने की डिमांड उन्होंने फिर जब गाना सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि रफी साहब की आवाज के सामने उनकी आवाज में कुछ दम नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद फिर बर्मन ने रफी साहब को फोन किया और कहा कि मैंने गाना सुना और मुझे इसमें मेरी आवाज सही नहीं लग रही। रफी साहब गंभीर बीमार होने के बाद भी तैयार हो गए दोबारा गाने के लिए।

दोबारा नहीं गा पाए थे रफी अब रफी साहब को तैयार हो गए थे, लेकिन गाना गाने के लिए वह जिंदा नहीं रह पाए। कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। आज अगर आप इस गानें को सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस गाने को किसी बीमार सिंगर ने गाया है।