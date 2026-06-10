मौत से कुछ घंटे पहले किशोर कुमार ने डैनी को बुलाया था घर, दोनों के बीच फोन पर हुई थी आखिरी बात
बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले एक्टर डैनी को फोन कर घर आने के लिए कहा था। किशोर कुमार कुछ जरूरी बातें करना चाहते थे। उसी दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन था।
किशोर कुमार की गिनती इंडस्ट्री के महान सिंगर्स में होती है। अपने गाए गानों से किशोर कुमार ने अलग छाप छोड़ी। कई गीतों को अमर कर दिया, कई एक्टर्स को स्टार बना दिया। किशोर कुमार की गायिकी के आगे संगीत के ज्ञानी भी पीछे रह जाते थे। लेकिन जब सिंगर का निधन हुआ तो सब कुछ अचानक छोड़ गए। अपनी मौत से पहले उन्होंने बॉलीवुड एक्टर डैनी को किया था फोन। दोनों के बीच कुछ बातें हुईं। इसके कुछ देर बाद ही किशोर कुमार को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया।
किशोर कुमार और डैनी के बीच का रिश्ता
किशोर कुमार और एक्टर डैनी के बीच जान पहचान 70 के दशक में हुई थी। 1977 में आई फिल्म 'अभी तो जी लें' में किशोर कुमार ने डैनी के लिए गाना गया था। इस गाने के लिए उन्होंने खुद डैनी को अपने घर बुलाया और नेपाली भाषा में कुछ सुनाने को कहा। इसके बाद उन्होंने डैनी के लिए अपने गले से एक नई आवाज निकाली जिसने गाने के साथ इंसाफ किया। इसके बाद से डैनी और किशोर कुमार में एक रिश्ता बन चुका था। डैनी अक्सर उनसे मिलने घर जाया करते थे।
मौत से पहले डैनी को किया फोन
13 अक्टूबर 1987 की दोपहर से पहले डैनी के घर एक फोन आया। उस समय एक्टर अपने ऊपर वाले कमरे में टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। वो नीचे गए और फोन उठाया। दूसरी तरफ किशोर कुमार थे। किशोर कुमार ने डैनी से कहा कि वो तुरंत उनके घर आए। वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन डैनी उस समय क्रिकेट मैच देखने में बिजी थे। उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो अभी मैच देख रहे हैं। खत्म होते ही उनके घर पहुंच जाएंगे। किशोर कुमार मान गए और कहा कि मैच खत्म होने के बाद घर आना। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद डैनी वापस अपने कमरे में गए और मैच देखने में बिजी हो गए। कुछ घंटों बाद जब मैच खत्म हुआ तो डैनी अच्छे से तैयार हुए। उन्होंने अच्छे, सुंदर, चमकदार कपड़े पहने और किशोर कुमार के बंगले के लिए निकल गए।
डैनी को लगा सदमा
डैनी किशोर कुमार के बंगले पर पहुंचे तो देखा कई म्यूजिशियन पहुंचे हुए हैं। डैनी को लगा कि सिंगर ने शायद को म्यूजिक सेशन रखा है। वो अंदर गए तो नारियल के पेड़ से सटकर वॉयलनिस्ट उत्तम सिंह खड़े थे। डैनी उनके पास पहुंचे और कहा 'क्या हुआ? दादा आज किसी पहाड़ी धुन को कंपोज़ करते हुए अटक गए हैं क्या?' ये सुनते ही उत्तम सिंह हैरान हुए उन्होंने कहा, 'हे भगवान। तुम्हें नहीं पता क्या? दादा आज चले गए। उनकी डेथ हो गई है।' डैनी हैरान हो गए। उन्हें लगा ये झूठ है। उन्हें लगा कि जैसे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। वो उम्मीद कर रहे थे कि उत्तम सिंह कहेंगे कि ये एक मजाक था। लेकिन वो मजाक नहीं था। 13 अक्टूबर 1987 को शाम करीब 4:45 मिनट पर किशोर कुमार का निधन हो चुका था। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डैनी सोच में पड़ गए कि कुछ घंटे पहले ही उनकी बात किशोर कुमार से हुई थी। कुछ समय के अंतराल में ही वो दुनिया छोड़ गए। 13 अक्टूबर को ही उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन भी था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।