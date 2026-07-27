किशोर कुमार ने गाने के लिए मांगे थे 17 हजार रुपये, इसके बाद उन पैसों का जो किया वो जान हो गए थे सब हैरान
किशोर कुमार ने एक बार फिल्म के डायरेक्टर 17 हजार रुपये की डिमांड कर दी थी गाने के लिए। लेकिन फिर जो उन्होंने किया वो आपको यकीन नहीं होगा।
किशोर कुमार उन सिंगर्स में से एक थे जो ना सिर्फ अपनी आवाज से सबको दीवाना बना देते थे बल्कि अपने मस्ती भरे अंदाज से भी सबके दिल में राज करते थे। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे किस्से के बारे में जब उन्होंने गाना गाने के लिए उस जमाने में 17000 तक की डिमांड कर दी थी। इतना ही नहीं बाद में उन्होंने फिर जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था।
किशोर कुमार ने मांगी बड़ी रकम
दरअसल , डायरेक्टर सुधाकर शर्मा अपनी फिल्म बना रहे थे और वह चाहते थे कि किशोर कुमार उनकी फिल्म के लिए गाना गाएं। सुधाकर, किशोर के साथ कई साल बतौर असिस्टेंट काम कर चुके थे। सुधाकर ने जब अपनी बात रखी तो किशोर ने 17000 रुपये की मांग की। उन्होंने कहा गाना गाऊंगा, लेकिन एक रुपया कम नहीं लूंगा। सुधाकर काफी हैरान हो गए थे क्योंकि दोनों ने साथ में कई साल काम किया और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किशोर ऐसा कहेंगे।
किशोर ने कहा एक और अंतरा रिकॉर्ड करवा लो
किशोर दा फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे और गाना गाया महफिल में तू, इस दिल में तू। गाना रिकॉर्ड हुआ और फिर किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इतने पैसे लिए हैं तो एक अंतरा और रिकॉर्ड करवा लो।
किशोर ने फिर सारे पैसे वापस कर दिए
अब गाना रिकॉर्ड के बाद जब किशोर कुमार घर निकलने के लिए हुए तो सुधाकर ने उन्हें 17 हजार रुपये दिए। लेकिन किशोर कुमार ने फिर सारे पैसे, सुधाकर को वापस कर दिए और कहा कि किसी को मत बताना कि मैंने पैसे वापस कर दिए। घर जाओ और ये पैसे अपनी पत्नी को दे देना।
किशोर कुमार एक्टर और सिंगर थे
किशोर कुमार के बारे में बता दें कि वह ना सिर्फ शानदार सिंगर बल्कि एक्टर भी थे। उन्हें प्यार से 'किशोर दा' बोलते थे। किशोर कुमार ने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत साल 1946 में फिल्म शिकारी से की थी। वहीं बतौर सिंगर उनका पहला गाना 1948 की फिल्म जिद्दी से था। इसमें देवानंद लीड रोल में थे।
किशोर ने इन स्टार्स के लिए गाया गाना
किशोर कुमार ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद और ऋषि कपूर जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स को अपनी आवाज दी।
बता दें कि किशोर को म्यूजिक करियर में अपने योगदान के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे, जो उस समय एक रिकॉर्ड था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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