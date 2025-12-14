किस किसको प्यार करूं 2 का दूसरा दिन ऐसा रहा हाल, कमाए इतने करोड़
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Collection: कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो किस किसको प्यार करूं 2 को मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं।
कपिल शर्मा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म किस किसको प्यार करूं को रिलीज हुए दो दिन हो गए हैं। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है। कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 साल 2015 में आई फिल्म किस किसको प्यार करूं का सीक्वल है। कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
किस किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
sacnilk.com की मानें तो किस किसको प्यार करूं 2 ने पहले दिन 1.85 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 2.5 करोड़ की कमाई की है। रविवार को फिल्म की सुबह 9 बजे तक फिल्म ने 0.04 करोड़ की कमाई की है। इस तरह अब तक कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 ने 4.39 करोड़ की कमाई कर ली है।
दूसरे दिन पर कैसा था किस किसको प्यार करूं का हाल
इस फिल्म के पहले पार्ट किस किसको प्यार करूं की बात करें तो उस फिल्म ने दूसरे दिन पर 8.60 करोड़ की कमाई की थी। किस किसको प्यार करूं बॉक्स ऑफस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 67.47 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था।
फिल्म में नजर आए हैं ये सितारे
किस किसको प्यार करूं 2 की बात करें तो फिल्म में पारुल गुलाटी, आयशा खान, ऋधा चौधरी, विपिन शर्मा और मनजोत सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म में दिवंगत एक्टर गोवर्धन असरानी भी नजर आए हैं। फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है।
