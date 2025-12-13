Box Office Collection Day 1: किस किसको प्यार करूं 2 की धीमी शुरुआत, पहले दिन कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office: किस किसको प्यार करूं 2 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म ने अबतक 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

किस किसको प्यार करूं 2 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है। फिल्म ने अबतक 1.76 करोड़ की कमाई कर ली है। कपिल शर्मा की ये फिल्म साल 2015 में आई फिल्म किस किसको प्यार करूं का सीक्वल है। किस किसको प्यार करूं बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब देखना है फैंस कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 को कितना प्याप देते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किस किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन sacnilk.com की मानें तो किस किसको प्यार करूं 2 ने पहले दिन 1.75 करोड़ की कमाई की है। वहीं, दूसरे दिन की शुरुआत 0.01 करोड़ से हुई है। इस तरह फिल्म ने अबतक 1.76 करोड़ की कमाई की है।

किस किस को प्यार करूं का पहले दिन का कलेक्शन किस किसको प्यार करूं के पहले दिन की कमाई की बात करें तो उस फिल्म ने पहले दिन ही 10.2 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 8.6 करोड़ की कमाई की थी। कपिल शर्मा को किस किसको प्यार करूं ने भारत में 49. 98 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।