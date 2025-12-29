किरण राव की हुई अपेंडिक्स सर्जरी, कहा- नए साल की पार्टी के लिए तैयार थी कि तभी...

संक्षेप: किरण राव नए साल में पार्टी करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उससे पहले उन्हें अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि उनकी अपेंडिक्स सर्जरी हुई है और अब उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट दिया है।

फिल्ममेकर और आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की अपेंडिक्स सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद किरण ने अस्पताल से अपनी फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं। पहली क्लिप में किरण हॉस्पिटल रूम में नजर आ रही हैं। इसके बाद उन्होंने सेल्फी शेयर की है कैमरे पर पाउट करते हुए। इसके बाद लास्ट में वह हॉस्पिटल में खाना खाते हुए दिख रही हैं।

किरण ने बताया हुआ क्या किरण ने लिखा, ‘मैं पूरी तरह से तैयार थी 2026 में पार्टी करने के लिए, तभी अपेंडिक्स ने मुझे ज्यादा एक्साइटेड न होने के लिए कहा और याद दिलाया कि थोड़ा स्लो हो जाऊं, गहरी सांस लूं और थैंक्यू कहूं। मैं शुक्रगुजार हूं मॉडर्न दवाइयों के लिए।’

अब हो गई हैं डिस्चार्ज किरण ने आगे लिखा, ‘खैर मैं अब डिस्चार्ज हो गई हूं और घर आ गई हूं, अब थोड़ा काल्म हूं नए साल के लिए। 2025 अच्छा रहे मेरे लिए और आशा करती हूं कि साल 2026 भी अच्छा रहे मजे और प्यार के साथ और एक बेहतर एक्यूआई के साथ’।

प्रोफेशनल लाइफ किरण की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने फिल्म लगान से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने धोबी घाट डायरेक्ट की थी। साल 2024 में फिर उन्होंने लापता लेडीज डायरेक्ट की जो सुपरहिट थी।

पर्सनल लाइफ वहीं किरण की पर्सनल लाइफ के बारे में बता दें कि उन्होंने आमिर से साल 2005 में शादी की थी और फिर 2021 में दोनों अलग हो गए। तलाक होने के बाद भी दोनों बेटे आजाद की को पैरेंटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों हमेशा एक-दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल।