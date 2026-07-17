आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने किया सोनम वांगचुक को सपोर्ट, सरकार पर भड़कीं, लिखा…

आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने किया सोनम वांगचुक को सपोर्ट, सरकार पर भड़कीं, लिखा…
आमिर खान ने साफ किया कि ‘3 इडियट्स’ के फुंसुख वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं है। वहीं उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने सोनम वांगचुक का सपोर्ट किया है।
सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का 20वा दिन है। इस बीच, आमिर खान की एक्स वाइफ और फिल्ममेकर किरण राव, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में सामने आई हैं। उन्होंने सरकार की आलोचना की है और उनसे बातचीत शुरू करने की अपील की है।
किरण राव का पोस्ट
सपोर्ट दिखाने के लिए किरण राव ने अपनी इंस्टाग्राम की डिपी को बदल दी है। उन्होंने सोनम वांगचुक की फोटो लगाई है जिस पर लिखा है, ‘आई सपोर्ट सोनम।’
‘देश आपका एहसानमंद है’
किरण राव ने इसके अलावा सोनम के सपोर्ट में एक पोस्ट भी लिखी है। उन्होंने लिखा, ‘मैं सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और इस देश के सभी नागरिक, जो हमारे स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, के साथ खड़ी हूं। सोनम जी, नेहा, मनीष, अमीन और बाकी सभी को मेरा सलाम। इन्होंने इंसाफ पक्का करने के लिए भूख हड़ताल की। हमारा देश आपका एहसानमंद है कि आपने हमें हमारी बेरुखी से बाहर निकाला और हमें याद दिलाया कि हर आवाज मायने रखती है।’
सरकार की आलोचना
किरण ने आगे लिखा, ‘19 दिन बाद भी इस भूख हड़ताल पर चुप्पी बनी हुई है, ये बहुत दुख की बात है। सत्ता में बैठे राजनेताओं को लोगों की बात सुनाने के लिए और क्या करना होगा?… ये चौंकाने वाला और अमानवीय है। मैं सरकार से गुजारिश करती हूं कि वो प्रोटेस्टर्स से बातचीत करे, स्टूडेंट्स का दर्द समझे और इस रुकावट को खत्म करें। ये हमारा हक है।’
आमिर खान का बड़ा बयान
बीते दिन आमिर खान ने साफ किया कि ‘3 इडियट्स’ में उनका आइकॉनिक किरदार रैंचो सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था। एक्टर ने कहा कि जब ये फिल्म बन रही थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि सोनम वांगचुक कौन हैं। हालांकि, उन्होंने इवेंट में सोनम वांगचुक के कामों की तारीफ भी की।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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