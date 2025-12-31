कियारा आडवाणी ने जब बेटी के जन्म के बाद की सेट पर वापसी, एक्ट्रेस की मां ने लिखा था उन्हें यह लेटर
Kira Advani: कियारा आडवाणी की मां ने उन्हें डिलीवरी के बाद पहली बार सेट पर वापसी करने से पहले यह लेटर लिखा था, जो एक्ट्रेस ने अब यह साल खत्म होने पर सोशल मीडिया पर साझा किया है।
नए साल का आगाज होने जा रहा है और साल 2025 हमें अलविदा कह रहा है। कियारा आडवाणी ने इस साल की अपनी खास यादों को एक सोशल मीडिया पोस्ट में संजोते हुए पोस्ट कर दिया है। कियारा आडवाणी ने अपनी लेटेस्ट इंस्टा पोस्ट में अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा और बेटी सरायाह मल्होत्रा के साथ बिताए खास लम्हों को साझा किया है। साथ ही उन्होंने अपनी मां का लिखा वो लेटर भी फैंस को दिखाया है, जो उन्होंने अपनी बेटी को तब लिखा जब मां बनने के बाद वो पहली बार शूटिंग सेट पर वापसी कर रही थीं।
कियारा आडवाणी की मां का लिखा लेटर
कियारा आडवाणी ने एक डायरी के पन्ने पर लिखे गए इस लेटर की तस्वीर पोस्ट की है। लेटर में कियारा आडवाणी की मां ने लिखा, “मेरी प्यारी कियारा। हमारी नन्हीं परी को दुनिया में लाने के बाद कल तुम पहली बार सेट पर जाने वाली हो। और एक दमदार वापसी करना। जाओ और सबसे शानदार शूट करके दिखाओ। हंसो, पोज दो, चमको और दुनिया को दिखा दो कि मां बनना आपको और ज्यादा मजबूत, कोमल, और रोशन कर देता है। यह तुम्हें अपने आप से थोड़ा और मिला देता है।”
कियारा की मां ने दिया उन्हें आशीर्वाद
कियारा आडवाणी की मां ने इस लेटर में लिखा, "यह तुम्हारी सुपर पावर्स को दोगुना कर देता है और तुम जगमगा उठते हो, और जाहिर तौर पर लहरों को और ताकवर बना देता है (अच्छी वाली लहरें)। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे मेरी बच्ची। मैं दुआ करूंगी कि तुम जिंदगी में हर किरदार को अच्छी तरह निभाओ। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्यारी मां।" कियारा आडवाणी ने इस लेटर के अलावा भी बहुत सारी यादें साझा की हैं और उन्हें पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "2025 - वह साल जब मेरा दिल कई मायनों में और बड़ा हो गया।"
पुराने और नए साल के बारे में क्या लिखा
कियारा आडवाणी ने लिखा, “जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, एक ऐसा साल जिसमें पहली बार कई अनुभव हुए, सीखने का साल, विकास का साल और सबसे प्यारे आशीर्वादों का साल। हैलो 2026, मेरा दिल तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। आभार, उत्साह और उन प्यारे नन्हे हाथों के साथ इस नए साल में कदम रख रही हूं जो मेरी पूरी दुनिया को थामे हुए हैं।”
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।