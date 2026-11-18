दिल्ली में शूट हो रहा 'किंग' का एक्शन सीक्वेंस, मेकर्स ने 3 दिन के लिए बुक किया F1 रेसिंग ट्रैक
शाहरुख खान की फिल्म किंग अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। अब शूटिंग अपने आखिरी पड़ाव में है।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी हैं, लेकिन दर्शकों को इंतजार है, इसके ऑफिशियल ट्रेलर का। फिल्म का थिएट्रिकल ट्रेलर 23 नवंबर को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए इस फिल्म से जुड़ी एक एक्साइटिंग जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में ऑडियंस को एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जिसे नई दिल्ली के फॉर्मूला वन ट्रैक पर शूट किया जा रहा है।
मेकर्स ने 3 दिन के लिए बुक किया ट्रैक
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के फैंस को सरप्राइज करने के लिए सिद्धार्थ आनंद कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह दिल्ली के फॉर्मूला वन ट्रैक पर 3 दिन का एक हाई ऑक्टेन सीन शूट कर रहे हैं। मेकर्स ने पर्दे पर रॉ इन्टेन्सिटी वाला यह सीन दिखाने के लिए अगले 3 दिनों तक पूरा F1 सर्किट ब्लॉक कर दिया है। हालांकि यह सीन किस बारे में होगा और स्टंट कोरियोग्राफी किस तरह की जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।
किंग की हाइलाइट होगा यह सीक्वेंस
जानकारी के मुताबिक इस सीन को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह फिल्म की हाइलाइट बनाया जा सके। सिद्धार्थ आनंद और उनकी इंटरनेशनल एक्शन टीम ने बीते कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक ऐसा सीक्वेंस प्लान और रेडी किया है, जिसको देखते हुए दर्शक एक्साइटमेंट में अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं। इस सीन को शूट करने की रीहर्सल भी काफी जोर-शोर से चल रही थी। अब फाइनली मेकर्स नई दिल्ली में यह सीन शूट करने जा रहे हैं। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि यह फिल्म का आखिरी शूटिंग सीक्वेंस हो सकता है। क्योंकि मेकर्स नवंबर के आखिर तक काम खत्म करना चाहते हैं।
शूटिंग का आखिरी पड़ाव होगा यह सीन!
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, "किंग की शूटिंग का यह आखिरी पड़ाव होगा, क्योंकि मेकर्स फिल्म की शूटिंग नवंबर के आखिर तक खत्म कर लेना चाहते हैं। ट्रेलर और बाकी गाने 23 नवंबर से आने शुरू हो जाएंगे। शाहरुख खान को उनके नैचुरल और पहले कभी न देखे गए अवतार में पेश करने के लिए मेकर्स जान बूझकर ग्रीन स्क्रीन पर शूट करने की बजाए असली लोकेशन्स पर जाकर शूटिंग कर रहे हैं।" जहां तक फिल्म की रिलीज डेट का सवाल है, तो यह इसी साल 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में कदम रख सकती है।
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