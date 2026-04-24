King Teaser : शाहरुख खान की किंग का टीजर रिलीज, लोग बोले- धुरंधर का कॉपी लग रहा
शाहरुख खान की फिल्म किंग का टीजर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही टीजर ट्रेंड कर रहा है। इसमें शाहरुख का फुल एक्शन अवतार नजर आ रहा है।
शाहरुख खान की फिल्म किंग की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। ऐसा कहा गया था कि इसमें शाहरुख फुल एक्शन करते दिखेंगे। अब मेकर्स ने फिल्म का छोटा सा टीजर शेयर किया है और इसके साथ मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है।
क्या है किंग के टीजर में
टीजर की पहले बात करें तो इसमें पहले शाहरुख के हाथ में एक कार्ड होता है जिसमें किंग बना होता है। इसके बाद वह एक कांच तोड़कर एंट्री मारते हैं और फिर एक्शन करते दिखते हैं। इसमें एक डायलॉग भी किंग खान बोलते हैं डर नहीं, दहशत हूं। सिर्फ एक ही नाम किंग।
कब रिलीज होगी किंग
वहीं फिल्म की रिलीज डेट एंड में वे बताते हैं जो है 24 दिसंबर 2026 यानी इसी साल फिल्म रिलीज होने वाली है। वैसे लास्ट उनकी जो फिल्म रिलीज हुई थी डंकी वो भी दिसंबर में ही रिलीज हुई थी, लेकिन 2023 में। उससे पहले साल 2023 में ही जवान और पठान भी रिलीज हुई थई जो ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म के बाद शाहरुख की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और अब वह किंग के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं।
लोगों के रिएक्शन
टीजर को देख जहां कुछ इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वहीं कुछ इसे धुरंधर 2 की कॉपी बता रहे हैं। एक ने कमेंट किया कि टीजर देखकर मजा आ गया, इब फिल्म का इंतजार है। एक ने लिखा कि दिसंबर का इंतजार है किंग खान वापस आ गए हैं। वहीं एक ने लिखा कि प्लीज धुरंधर जैसे स्टाइल का टीजर ना बनाओ। ये हूबहू लग रहा है।
किंग की पूरी स्टार कास्ट
बता दें कि इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन भी होंगे।
दीपिका-शाहरुख का रोमांटिक एंगल
शाहरुख ने एक इंटरैक्शन के दौरान बताया था कि इस फिल्म में उनके और दीपिका पादुकोण के बीच रोमांटिक एंगल भी होगा।
दीपिका-शाहरुख की जोड़ी देगी एक और हिट
बता दें कि शाहरुख और दीपिका पहले भी साथ काम कर चुके हैं। यह दोनों की छठी फिल्म है साथ में। इससे पहले दोनों ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, जवान और पठान में साथ काम कर चुके हैं। दोनों ने साथ में जितनी भी फिल्मों में काम किया है वो सभी हिट रही हैं। तो देखते हैं यह फिल्म क्या कमाल करती है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।