'किंग' मूवी से सुहाना खान का लुक हुआ लीक! शाहरुख खान की फिल्म के सेट की तस्वीरें वायरल
शाहरुख खान की फिल्म किंग का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच शूटिंग सेट से कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले फिल्म से शाहरुख खान का लुक लीक हो चुका है।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' के लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट लेवल लगातार हाई है। फिल्म से जुड़ी ज्यादातर डिटेल्स अभी सीक्रेट ही रखी गई हैं, हालांकि पिछले दिनों फिल्म से शाहरुख खान का लुक जरूर इंटरनेट पर लीक हो गया था। अब सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की कुछ तस्वीरें आई हैं। मालूम हो कि शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में सुहाना खान भी अहम किरदार निभाती नजर आएंगी।
किंग से सुहाना खान का फर्स्ट लुक लीक!
पहली फोटो में जहां एक पुराने मैकडोनाल्ड्स स्टोर के सामने शूटिंग क्रू और पूरा ताम-झाम देखा जा सकता है, वहीं दूसरी फोटो में एक लड़की डेनिम्स और टीशर्ट में नजर आ रही है। उन्होंने बालों को बांधकर एक तरफ किया हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह लड़की सुहाना खान हैं और फिल्म किंग में यही उनका लुक रहने वाला है। फोटो पोस्ट करते हुए फैन पेज ने लिखा- किंग के सेट पर सुहाना खान।
यहीं से लीक हुई थी शाहरुख की तस्वीर
एक अन्य पोस्ट में ब्लैक कार के पास ग्रीन स्क्रीन और कैमरों के साथ शूटिंग क्रू दिखाई पड़ रहा है। इन सभी तस्वीरों को शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के पोलैंड स्थित सेट पर लिए जाने का दावा किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां से यह तस्वीर सामने आई है, लगभग इसी जगह से शाहरुख खान की तस्वीरें भी लीक हुई थीं और दावा किया गया था कि 'किंग' में यही उनका लुक रहने वाला है।
फिल्म में विलेन का रोल करेगा यह एक्टर
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। सुजॉय घोष की लिखी इस कहानी में ढेर सारा एक्शन रहने वाला है। फिल्म के IMDb पेज के मुताबिक शाहरुख खान और सुहाना के अलावा स्टार कास्ट में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल, जैकी श्रॉफ और सौरभ शुक्ला भी अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। अभिषेक बच्चन फिल्म में निगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे।
