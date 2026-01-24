किंग के मेकर्स ने अनजाने में कर दी बड़ी गलती? अनाउंसमेंट वीडियो देख फैंस को होने लगी फिक्र

संक्षेप: King Annoucement Video: शाहरुख खान की फिल्म किंग इसी साल के अंत में रिलीज होने जा रही है। आज मूवी का रिलीज डेट अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज रिलीज किया गया है, लेकिन मुश्किल यह है कि यह एक ऐसी फिल्म के आसपास रिलीज की जा रही है जो मुश्किल खड़ी कर सकती है।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' कब रिलीज होगी इस सवाल का जवाब दर्शक लंबे वक्त से जानना चाह रहे थे। फाइनली मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज करते हुए यह साफ कर दिया है कि बॉलीवुड के बादशाह 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में एक बार फिर दस्तक देंगे। लेकिन इस अनाउंसमेंट वीडियो को देखने के बाद दर्शकों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिस पर शायद मेकर्स का भी ध्यान न गया हो। शाहरुख खान ने जिस मौके पर अपनी फिल्म की रिलीज चुनी है, उसी के आसपास एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है।

फैंस को वीडियो देख हुई इस बात की फिक्र अनाउंसमेंट वीडियो में शाहरुख खान को काफी डेडली अवतार में दिखाया गया है और रिलीज डेट के साथ लिखा गया है कि साल का अंत खौफ के साथ होगा। कमेंट सेक्शन में फैंस ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी। एक फॉलोअर ने लिखा- शाहरुख को पहले इस तरह के अवतार में नहीं देखा गया। वहीं दूसरे ने लिखा- दहशत कायम करने के लिए यह शुरुआत अच्छी है। जहां कुछ लोग तारीफों के पुल बांधते दिखे तो वहीं कुछ ने वो बात लिखी जिसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं होगा। एक फॉलोअर ने कमेंट किया- किंग एवेंजर्स डूम्सडे के दिन आ रही है? तो वहीं दूसरे ने लिखा- मार्वल से भिड़ने का सोच रहे हैं क्या?

इतिहास रच चुकी है मार्वल की एवेंजर्स मूवी एक फॉलोअर ने कमेंट किया- लेकिन जिस वक्त फिल्म ला रहे हो वो एवेंजर्स डूम्सडे का वक्त है। एक शख्स ने लिखा- खतरा तो मोल नहीं लिया? इसी तरह के कई कमेंट लोगों ने वीडियो पर किए हैं। बता दें कि 'एवेंजर्स डूम्सडे' मार्वल की वो फ्रेंचाइजी है जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के लिए जानी जाती है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्म साल 2019 में आई थी और एवेंजर्स एंडगेम ने 2.761 बिलियन डॉलर की कमाई की, जो उस समय की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इतना ही नहीं, उस वक्त के आसपास रिलीज हुई सभी फिल्मों को नुकसान हुआ था।