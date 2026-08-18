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टॉक्सिक के बाद इस बड़ी फिल्म में दिखेंगी कियारा अडवानी? सैफ अली खान होंगे उनके हीरो

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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यश के साथ टॉक्सिक में नजर आने वाली कियारा अडवानी को एक बड़ी फिल्म मिल गई है। वो पहली बार सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी। फिल्म एक सुपरनैचुरल कहानी पर बेस्ड बताई जा रही है।

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टॉक्सिक के बाद इस बड़ी फिल्म में दिखेंगी कियारा अडवानी?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवानी इन दिनों फिल्म टॉक्सिक में अपने रोल को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। हाल में फिल्म के ट्रेलर और टीज़र में उनके और यश के बीच इंटिमेट दिखाए गए हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म कियारा का रोल जबरदस्त होने वाला है। इस बीच कियारा के हाथ एक बड़ी फिल्म लगने की भी खबर आ रही है। बताया जा रहा है एक्ट्रेस एक सुपरनैचुरल फिल्म में सैफ अली खान के साथ दिखेंगी।

कियारा अडवानी और सैफ अली खान दिखेंगे साथ

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इस सुपरनैचुरल फिल्म को कनिका ढिल्लन डायरेक्ट कर रही हैं जो इससे पहले दो पत्ती, हसीन दिलरुबा, मनमर्जियां, डंकी, रक्षा बंधन जैसी फिल्मों के लिए स्क्रीन राइटिंग कर चुकी हैं। अब वो अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म से धमाका करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनिका और उनकी टीम इस सुपरनैचुरल फिल्म की कहानी लंबे समय से लिख रही है। इस कहानी के लेखन का काम सैफ और कियारा को दिमाग में रखकर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'सैफ और कियारा पहली बार कनिका की अगली इंटेंस थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। इस फिल्म में सुपरनैचुरल एलिमेंट भी दिखेगा,इसकी स्क्रिप्ट कियारा और सैफ को ध्यान में रखकर लिखी जा रही है। इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करने वाले हैं।

सैफ अली खान
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कियारा अडवानी की फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा अडवानी आने वाली फिल्म टॉक्सिक में लीड किरदार में नजर आने वाली हैं। यश स्टारर इस फिल्म में हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेज नजर आने वाली हैं। फिल्म इस 26 अगस्त को रिलीज हो रही है। इसके अलावा किराया का नाम नो एंट्री 2 के लिए भी सामने आया था। फिलहाल इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं है।

कियारा आडवाणी
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सैफ अली खान की आने वाली फिल्में

सैफ अली खान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो एक्टर को प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में नजर आएंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार अहम किरदार में होंगे। ये मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक्टर देवरा पार्ट 2 में दिखेंगे, उनके पास एक बेनाम फिल्म भी है जिसमें उन्हें सारा अली खान के साथ देखा जा सकता सकता है। हालांकि इन फिल्मों की पुष्टि नहीं हुई है।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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