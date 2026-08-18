टॉक्सिक के बाद इस बड़ी फिल्म में दिखेंगी कियारा अडवानी? सैफ अली खान होंगे उनके हीरो

टॉक्सिक के बाद इस बड़ी फिल्म में दिखेंगी कियारा अडवानी? सैफ अली खान होंगे उनके हीरो
यश के साथ टॉक्सिक में नजर आने वाली कियारा अडवानी को एक बड़ी फिल्म मिल गई है। वो पहली बार सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी। फिल्म एक सुपरनैचुरल कहानी पर बेस्ड बताई जा रही है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवानी इन दिनों फिल्म टॉक्सिक में अपने रोल को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। हाल में फिल्म के ट्रेलर और टीज़र में उनके और यश के बीच इंटिमेट दिखाए गए हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म कियारा का रोल जबरदस्त होने वाला है। इस बीच कियारा के हाथ एक बड़ी फिल्म लगने की भी खबर आ रही है। बताया जा रहा है एक्ट्रेस एक सुपरनैचुरल फिल्म में सैफ अली खान के साथ दिखेंगी।
कियारा अडवानी और सैफ अली खान दिखेंगे साथ
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इस सुपरनैचुरल फिल्म को कनिका ढिल्लन डायरेक्ट कर रही हैं जो इससे पहले दो पत्ती, हसीन दिलरुबा, मनमर्जियां, डंकी, रक्षा बंधन जैसी फिल्मों के लिए स्क्रीन राइटिंग कर चुकी हैं। अब वो अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म से धमाका करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनिका और उनकी टीम इस सुपरनैचुरल फिल्म की कहानी लंबे समय से लिख रही है। इस कहानी के लेखन का काम सैफ और कियारा को दिमाग में रखकर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'सैफ और कियारा पहली बार कनिका की अगली इंटेंस थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। इस फिल्म में सुपरनैचुरल एलिमेंट भी दिखेगा,इसकी स्क्रिप्ट कियारा और सैफ को ध्यान में रखकर लिखी जा रही है। इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करने वाले हैं।
कियारा अडवानी की फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा अडवानी आने वाली फिल्म टॉक्सिक में लीड किरदार में नजर आने वाली हैं। यश स्टारर इस फिल्म में हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेज नजर आने वाली हैं। फिल्म इस 26 अगस्त को रिलीज हो रही है। इसके अलावा किराया का नाम नो एंट्री 2 के लिए भी सामने आया था। फिलहाल इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं है।
सैफ अली खान की आने वाली फिल्में
सैफ अली खान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो एक्टर को प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में नजर आएंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार अहम किरदार में होंगे। ये मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक्टर देवरा पार्ट 2 में दिखेंगे, उनके पास एक बेनाम फिल्म भी है जिसमें उन्हें सारा अली खान के साथ देखा जा सकता सकता है। हालांकि इन फिल्मों की पुष्टि नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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