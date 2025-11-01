Hindustan Hindi News
कियारा आडवाणी करेंगी बायोपिक में मीना कुमारी का रोल, अगले महीने से करनी होंगी ये खास तैयारियां

संक्षेप: कियारा आडवाणी को उस आइकॉनिक एक्ट्रेस के रोल के लिए चुना गया है जिसने बॉलीवुड में लंबे वक्त तक राज किया है। एक्ट्रेस अगले महीने से किरदार के लिए तैयारियां शुरू करेंगी।

Sat, 1 Nov 2025 10:11 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को बायोपिक फिल्म 'कमाल और मीना' में मीना कुमारी के रोल के लिए फाइनल किया गया है। बॉलीवुड की ट्रैजिडी क्वीन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की बायोपिक फिल्म बीते काफी वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई थी। दिवंगत एक्ट्रेस मीना कुमारी की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी। फिल्म से जुड़ी अन्य डिटेल्स का फैन्स को बेसब्री से इंतजार है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मां बनने के बाद होगा पहला प्रोजेक्ट

मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कियारा आडवाणी को इस फिल्म के लिए फाइनल किए जाने से पहले कई महीने तक मेकर्स उनके साथ बातचीत करते रहे। जुलाई में एक्ट्रेस के मां बनने के बाद यह उनका पहला प्रोजेक्ट होगा। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने मिड-डे को बताया, "कियारा के तौर पर डायरेक्टर को एक ऐसी एक्ट्रेस मिल गई हैं जो मीना कुमारी की जिंदगी को दिखाने के लिए जरूरी शालीनता और इमोशनल डेप्थ पैदा कर सकती हैं।"

कियारा सीखेंगी उर्दू और वो लहजा

मीना कुमारी के किरदार को निभाने के कियारा आडवाणी अगले महीने से ही तैयारी शुरू कर देंगी। कियारा आडवाणी उर्दू सीखेंगी और मीना कुमारी की अदाकारी और उनके हावभाव को समझने के लिए उनकी पुरानी फिल्में और इंटरव्यू देखेंगी। बाकी की कास्टिंग को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। सिद्धार्थ पी.मल्होभा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को सारेगामा और अमरोही परिवार मिलकर बनाएगा।

दिखाई जाएगी कमाल संग लव स्टोरी

बात फिल्म की कहानी की करें तो यह मीना कुमारी और कमाल अमरोही की प्रेम कहानी बहुत मशहूर रही थी और इस फिल्म में इस कपल की प्रेम कहानी को दिखाया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म में कमाल और मीना की ही लव स्टोरी को मुख्य हिस्से के तौर पर दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी जिंदगी के अन्य पहलू भी दिखाए जा सकते हैं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
kiara advani

