Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKiara Advani Sidharth Malhotra reveals baby girl name Saraayah Malhotra
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रिवील किया बेटी का नाम, मतलब जान खुश हो जाएंगे आप
संक्षेप:
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपनी बेटी का नाम रिवील किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा है।
Fri, 28 Nov 2025 10:58 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
नाम का मतलब
सरायाह नाम का अलग–अलग संस्कृतियों में अर्थ है। सबसे ज्यादा माना जाने वाला अर्थ हिब्रू भाषा से आता है। वहां Sarayah / Sariah का मतलब होता है, ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पाना या ईश्वर का राज– यानी एक ऐसी लड़की जो सुरक्षित, संरक्षित और आशीर्वाद से घिरी हो। कुछ जगह इसे Saraiyah की तरह भी लिखा जाता है और वहां इसका भाव होता है राजकुमारी जैसी या शुद्धता/पवित्रता।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
