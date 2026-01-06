Hindustan Hindi News
कियारा अडवानी ने शेयर की बेटी की पहली झलक, सरायाह ने मैगजीन में अपनी मम्मा को पहचाना

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवानी इन दिनों बेटी सरायाह के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने बेटी के साथ बातचीत का एक प्यारा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बेटी अपनी मम्मा की तस्वीर को पहचानती नजर आई।

Jan 06, 2026 08:36 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवानी बेटी सरायाह के साथ पेरेंट्स हुड एन्जॉय कर रहे हैं। अपने फ्री टाइम में दोनों अधिकतर संत बेटी के साथ एन्जॉय करते हैं। सरायाह अब 6 महीने की हो गई है और मम्मा कियारा को पहचानने लगी है। एक्ट्रेस ने बेटी की पहली झलक शेयर की है जिसमें सरायाह मम्मी कियारा को फैशन मैगज़ीन में देखकर खुश हो जाती है। एक्ट्रेस ने छोटा सा वीडियो शेयर किया है। उन्हें बेटी के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है।

कियारा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस को बेटी के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। कियारा मैगज़ीन के पन्ने पलटते हुए कहती हैं, 'मम्मा कहा हैं?'फिर पन्ने पलटने के बाद अपनी एक तस्वीर पर रोक देती हैं। बेटी सरायाह, अपनी मम्मा को पहचानते हुए प्यारे हाथों से तस्वीर को छूने लगती है। कियारा ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं और मेरी मिनी, मंडे, मैगज़ीन पड़ते हुए एन्जॉय कर रहे हैं'। हालांकि, बेटी का चेहरा नहीं दिखाया गया है।

घर की सुपरस्टार हैं बेटी सरायाह

बता दें, कियारा अडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2023 में उदयपुर में शादी कर ली थी। शादी के बाद पिछले साल जुलाई में एक्ट्रेस ने बेटी सरायाह को जन्म दिया। सिद्धार्थ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बेटी सरायाह के नाम का मतलब भगवान की बेटी है। ये एक हिब्रू नाम है और इसका मतलब भी इसी भाषा में है। सिद्धार्थ ने ये भी बताया था कि अब उनके घर में वो स्टार नहीं है बल्कि उनकी बेटी सुपरस्टार हैं।

कियारा और सिद्धार्थ की फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा अडवानी को हाल में एकाध सेट और इवेंट के बाहर देखा गया है। मैटरनिटी ब्रेक के बाद एक्ट्रेस जल्द काम पर लौटने वाली हैं। आखिरी बार उन्हें पिछले साल ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के सतह फिल्म वॉर 2 में देखा गया था। फिल्म को खास रिस्पांस नहीं मिला। वहीं सिद्धार्थ की फिल्म परम सुंदरी भी पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक्टर को जाह्नवी कपूर के साथ देखा गया था। एक्टर की परफॉरमेंस ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया था। अब एक्टर्स आने वाले दिनों में नए प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं।

kiara advani sidharth malhotra

