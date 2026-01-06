कियारा अडवानी ने शेयर की बेटी की पहली झलक, सरायाह ने मैगजीन में अपनी मम्मा को पहचाना

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवानी इन दिनों बेटी सरायाह के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने बेटी के साथ बातचीत का एक प्यारा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बेटी अपनी मम्मा की तस्वीर को पहचानती नजर आई।

बॉलीवुड स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवानी बेटी सरायाह के साथ पेरेंट्स हुड एन्जॉय कर रहे हैं। अपने फ्री टाइम में दोनों अधिकतर संत बेटी के साथ एन्जॉय करते हैं। सरायाह अब 6 महीने की हो गई है और मम्मा कियारा को पहचानने लगी है। एक्ट्रेस ने बेटी की पहली झलक शेयर की है जिसमें सरायाह मम्मी कियारा को फैशन मैगज़ीन में देखकर खुश हो जाती है। एक्ट्रेस ने छोटा सा वीडियो शेयर किया है। उन्हें बेटी के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है।

कियारा ने शेयर की बेटी की पहली झलक कियारा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस को बेटी के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। कियारा मैगज़ीन के पन्ने पलटते हुए कहती हैं, 'मम्मा कहा हैं?'फिर पन्ने पलटने के बाद अपनी एक तस्वीर पर रोक देती हैं। बेटी सरायाह, अपनी मम्मा को पहचानते हुए प्यारे हाथों से तस्वीर को छूने लगती है। कियारा ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं और मेरी मिनी, मंडे, मैगज़ीन पड़ते हुए एन्जॉय कर रहे हैं'। हालांकि, बेटी का चेहरा नहीं दिखाया गया है।

घर की सुपरस्टार हैं बेटी सरायाह बता दें, कियारा अडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2023 में उदयपुर में शादी कर ली थी। शादी के बाद पिछले साल जुलाई में एक्ट्रेस ने बेटी सरायाह को जन्म दिया। सिद्धार्थ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बेटी सरायाह के नाम का मतलब भगवान की बेटी है। ये एक हिब्रू नाम है और इसका मतलब भी इसी भाषा में है। सिद्धार्थ ने ये भी बताया था कि अब उनके घर में वो स्टार नहीं है बल्कि उनकी बेटी सुपरस्टार हैं।