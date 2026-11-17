कियारा आडवानी को लड़का होगा या लड़की? बेबी शावर केक को देख पकड़ी ये बात, कर दी भविष्यवाणी
कियारा आडवानी के बेबी शावर केक की चर्चा हो रही है। कुछ यूजर्स ने केक को देखने के बाद बच्चे के जेंडर को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। जानिए ऐसा क्या खास है इस केक में।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवानी जल्द दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। हाल में एक्ट्रेस ने एक तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी। एक्ट्रेस ने हाल में अपनी बेबी शावर सेलिब्रेट किया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है। इस तस्वीर में एक्ट्रेस खुद नजर नहीं आ रही हैं, उन्होंने खास केक की तस्वीर शेयर की है। इसे बनाने वाले लोगों का भी शुक्रियादा किया है।
कियारा आडवानी के बेबी शावर केक पर हो रही है बच्चे के जेंडर की चर्चा
कियारा ने अपने बेबी शावर में सिद्धार्थ के साथ केक कटिंग सेरेमनी की थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने उस केक की तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इसपर नीले और बैंगनी रंगों के फूल बने हैं। इन फूलों के बीच एक गुलाबी रंग वाला फूल भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को कियारा के फैन पेज के साथ कई पैपराजी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखा जा सकता है। यूजर्स ने होने वाले बच्चे के जेंडर को लेकर कमेंट किया है। कुछ ने कहा कि केक पर बहुत सारे नीले रंग के फूल नजर आ रहे हैं तो शायद सिद्धार्थ और कियारा एक बेटे के पेरेंट्स बनने वाले हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि नीले और बैंगनी फूलों के बीच एक पिंक फूल भी है। तो क्या कियारा दूसरी बार भी बेटी को ही जन्म देने वाली हैं।कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि बेटी हो या बेटा सब हेल्दी होना चाहिए। कियारा के बेबी शावर का केक अब चर्चाओं में है। उनके फैंस होने वाले बच्चे को लेकर अपनी ही भविष्यवाणी कर रहे हैं।
अगले साल बच्चे को जन्म देंगी कियारा?
कुछ समय पहले कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी बेटी सराहा के साथ ये जानकारी दी थी कि वो जल्द ही दोबारा पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। इस खबर से दोनों के फैंस बहुत खुश थे। हाल में करण जौहर के शो पर भी जोड़ी ने इस होने वाले बच्चे को भगवान का आशीर्वाद बताया। कियारा इस समय अपने काम से ब्रेक लेकर अपना बेबीमून पीरियड एन्जॉय कर रही हैं। वो अपनी बेटी सराहा के साथ अधिक समय बिता पा रही हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की मदद कर रहे हैं। दोनों इस आने वाले नन्हें मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। परिवार में दूसरे बच्चे के आने को लेकर खुशियां मनाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कियारा अगले साल यानी 2027 के शुरुआत में बच्चे को जन्म देंगी।
कियारा आडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम
काम की बात करें तो कियारा आडवानी को यश के साथ फिल्म टॉक्सिक में देखा गया था। एक्ट्रेस के काम की तारीफ हुई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इससे पहले पिछले साल आई फिल्म ‘वॉर 2’ में भी कियारा के काम को पसंद किया गया था। लेकिन वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। फिलहाल एक्ट्रेस काम से ब्रेक पर हैं और बच्चे के आने का इंतजार कर रही हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा को हाल में आई फिल्म द वन में पसंद किया गया था। हाल में द वन 2 का भी एलान हो चुका है। अब आने वाले दिनों में एक्टर नई फिल्मों में अपना कमाल करते दिखने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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