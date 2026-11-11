यश के साथ इंटीमेट सीन पर कैसा था सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन, कियारा आडवाणी बोलीं- उन्हें तो इस बात से...
टॉक्सिक फिल्म जब रिलीज हुई थी तब कियारा आडवाणी और यश के बोल्ड और इंटीमेट सीन काफी चर्चा में रहा था। अब कियारा ने इस पर बात की और बताया कि इस पर पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैसा रिएक्शन था।
कियारा आडवाणी की लास्ट फिल्म टॉक्सिक थी जिसको लेकर काफी बज था, लेकिन फिल्म उस हिसाब से चली नहीं। फिल्म में यश लीड रोल में थे और कियारा और उनकी कैमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। अब कियारा ने फिल्म के फेलियर और यश के साथ अपने बोल्ड सीन पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिएक्शन पर बात की। ये सब कियारा ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में कहा।
टॉक्सिक के फेलियर पर क्या बोलीं कियारा
कियारा ने कहा, ‘बतौर एक टीम मुझे नहीं लगता कि हमने इसकी उम्मीद की थी। ओपनिंग वीकेंड में काफी बुरा लगा था। मैं काफी लो थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि लोग तारीफ कर रहे थे कि मैं कैसे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आई। मुझे लगता है टॉक्सिक और मेरे नादिया के रोल ने मेरी जर्नी को डिफाइन किया।’
यश-कियारा के इंटीमेट सीन पर सिद्धार्थ का रिएक्शन
कियारा ने फिर यश के साथ अपने बोल्ड सीन पर भी बात की। करण जौहर ने फिर कहा कि कुछ लोग तो जानना चाहते थे कि इन सीन पर सिद्धार्थ का कैसा रिएक्शन था। इस पर कियारा ने कहा, सिद्धार्थ को मैं समझती हूं उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले कई जबरदस्त एक्टर्स को इसका सामना किया है जैसे ऐश्वर्या राय। जब मैंने देखा कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है तो लोगों की तरफ से बहुत तीखे रिएक्शन आए। लोग पहले ही इस 'दोहरेपन' पर सवाल उठाने लगे थे इसलिए, मुझे इसे सही ठहराने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई।
टॉक्सिक के बारे में जानें
बता दें कि टॉक्सिक में यश, कियारा के अलावा नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुकमणि वसंत भी अहम किरदार में थे। टॉक्सिक 600 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी ने वर्ल्डवाइड 342.26 करोड़ की कमाई की थी।
दोनों पहली बार कॉफी विद करण में आए साथ
वहीं कियारा और सिद्धार्थ के कॉफी विद करण के एपिसोड की बात करें तो दोनों वैसे तो इस शो में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन साथ में पहली बार आए हैं।
कियारा और सिद्धार्थ की फिल्में
सिद्धार्थ लास्ट फिल्म द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में नजर आए थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ तमन्ना भाटिया लीड रोल में थे। फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था।
वहीं कियारा की बात करें तो वह टॉक्सिक में नजर आई थीं। वहीं कियारा को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि वह नो एंट्री में नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी फिल्म को लेकर काफी समय से अपडेट नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें