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'मैंने खुद से क्रिटिकल बातें ...', बेटी के जन्म के बाद पोस्टपार्टम दौर को याद कर छलके कियारा आडवाणी के आंसू

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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 कियारा ने मदर्स डे के मौके के मौके पर अपने एक इंटरव्यू में मदरहुड और पोस्टपार्टम को लेकर बात की। मदरहुड और पोस्टपार्टम पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात करते हुए कियारा इमोशनल हो गईं।

'मैंने खुद से क्रिटिकल बातें ...', बेटी के जन्म के बाद पोस्टपार्टम दौर को याद कर छलके कियारा आडवाणी के आंसू

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपना मदरहुड टाइम एंजॉय कर रही हैं। कियारा ने 15 जुलाई 2025 को एक बेटी को जन्म दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की ये पहली संतान है। कपल ने अपनी बेटी की नाम सारायाह रखा है। हाल ही में कियारा ने मदर्स डे के मौके के मौके पर अपने एक इंटरव्यू में मदरहुड और पोस्टपार्टम को लेकर बात की। मदरहुड और पोस्टपार्टम पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात करते हुए कियारा इमोशनल हो गईं। यही नहीं एक्ट्रेस जिंदगी बदलने वाले उस दौर को याद करते हुए रो पड़ीं।

कियारा की आंखों से छलक पड़े आंसू

कियारा आडवाणी हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं। इस दौरान उन्होंने मां बनने को अपनी पहचान में एक बहुत बड़ा "बदलाव" बताते हुए कहा कि मां के तौर पर अपनी नई जिंदगी को समझने, नई चीजें सीखने और कई पुरानी आदतें छोड़ने के लिए खुद को छह महीने का समय दिया। कियारा ने कहा, 'कोई भी मां बनने के बाद की मुश्किलों (postpartum) के बारे में बात नहीं करता, जबकि इस पर और ज्यादा बात होनी चाहिए। यह (मां बनना) पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह एक बिल्कुल नई दुनिया है, और उस पल में, जो महिला इस दौर से गुजर रही होती है, उसके लिए खुद के प्रति नरम रहना मुश्किल होता है। इसमें समय लगता है। मुझे छह महीने लगे, पिछले छह महीनों में, मैंने खुद से बस यही कहा है: बस खुद के प्रति नरम रहो।'

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मेरे बच्चे के जन्म के बाद से जो बदला है वो...

कियारा ने आगे कहा, 'क्योंकि आप सबके लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं कि आप उस रिश्ते के बारे में भूल जाते हैं जो आपको खुद के साथ रखना होता है। वो बातें जो आपको खुद से कहनी होती हैं। मैं दूसरों पर ध्यान देती हूं कि मेरे बच्चे के जन्म के बाद से जो बदला है, वह यह है कि मुझे आखिरकार खुद के साथ उस रिश्ते को निभाने का समय मिल गया है जो मुझे चाहिए। शायद यह मेरे लिए सबसे अच्छी बात है जो मैंने अपने लिए की है।

सब कुछ बदल जाता है

एक्ट्रेस ने आगे कहा, '34 साल बाद, मैंने बाउंड्री बनाना सीख लिया है। मैंने खुद से क्रिटिकल बातें न करना सीखा है, क्योंकि कभी-कभी आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। मैंने डर पर फोकस न करना सीखा है। मुझे इन छह महीनों में खुद को ये सभी चीजें सिखानी पड़ीं।' पॉडकास्ट के दौरान, कियारा ने बताया कि मां बनने के बाद 'एक इंसान के तौर पर, एक पर्सनैलिटी के तौर पर, सब कुछ बदल जाता है'।

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इस फिल्म में किया था साथ काम

बता दें कि पिछले साल जुलाई में, सिद्धार्थ और कियारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के जन्म की खबर शेयर की थी। उनके मैसेज में लिखा था, 'हमारा दिल खुशी से भरा है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। हमें एक प्यारी सी बेटी का आशीर्वाद मिला है। – कियारा और सिद्धार्थ।' इस अनाउंसमेंट के बाद, इस कपल ने फोटोग्राफरों से गुजारिश की कि वे उनके नवजात बच्चे की तस्वीरें न लें। उसी साल बाद में, कियारा और सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी का नाम रिवील किया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सारायाह मल्होत्रा रखा। इस कपल ने 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शादी की थी। 2021 में, उन्होंने युद्ध पर बनी फिल्म शेरशाह में साथ काम किया था।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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