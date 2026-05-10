'मैंने खुद से क्रिटिकल बातें ...', बेटी के जन्म के बाद पोस्टपार्टम दौर को याद कर छलके कियारा आडवाणी के आंसू

कियारा ने मदर्स डे के मौके के मौके पर अपने एक इंटरव्यू में मदरहुड और पोस्टपार्टम को लेकर बात की। मदरहुड और पोस्टपार्टम पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात करते हुए कियारा इमोशनल हो गईं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपना मदरहुड टाइम एंजॉय कर रही हैं। कियारा ने 15 जुलाई 2025 को एक बेटी को जन्म दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की ये पहली संतान है। कपल ने अपनी बेटी की नाम सारायाह रखा है। हाल ही में कियारा ने मदर्स डे के मौके के मौके पर अपने एक इंटरव्यू में मदरहुड और पोस्टपार्टम को लेकर बात की। मदरहुड और पोस्टपार्टम पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात करते हुए कियारा इमोशनल हो गईं। यही नहीं एक्ट्रेस जिंदगी बदलने वाले उस दौर को याद करते हुए रो पड़ीं।

कियारा की आंखों से छलक पड़े आंसू कियारा आडवाणी हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं। इस दौरान उन्होंने मां बनने को अपनी पहचान में एक बहुत बड़ा "बदलाव" बताते हुए कहा कि मां के तौर पर अपनी नई जिंदगी को समझने, नई चीजें सीखने और कई पुरानी आदतें छोड़ने के लिए खुद को छह महीने का समय दिया। कियारा ने कहा, 'कोई भी मां बनने के बाद की मुश्किलों (postpartum) के बारे में बात नहीं करता, जबकि इस पर और ज्यादा बात होनी चाहिए। यह (मां बनना) पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह एक बिल्कुल नई दुनिया है, और उस पल में, जो महिला इस दौर से गुजर रही होती है, उसके लिए खुद के प्रति नरम रहना मुश्किल होता है। इसमें समय लगता है। मुझे छह महीने लगे, पिछले छह महीनों में, मैंने खुद से बस यही कहा है: बस खुद के प्रति नरम रहो।'

मेरे बच्चे के जन्म के बाद से जो बदला है वो... कियारा ने आगे कहा, 'क्योंकि आप सबके लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं कि आप उस रिश्ते के बारे में भूल जाते हैं जो आपको खुद के साथ रखना होता है। वो बातें जो आपको खुद से कहनी होती हैं। मैं दूसरों पर ध्यान देती हूं कि मेरे बच्चे के जन्म के बाद से जो बदला है, वह यह है कि मुझे आखिरकार खुद के साथ उस रिश्ते को निभाने का समय मिल गया है जो मुझे चाहिए। शायद यह मेरे लिए सबसे अच्छी बात है जो मैंने अपने लिए की है।

सब कुछ बदल जाता है एक्ट्रेस ने आगे कहा, '34 साल बाद, मैंने बाउंड्री बनाना सीख लिया है। मैंने खुद से क्रिटिकल बातें न करना सीखा है, क्योंकि कभी-कभी आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। मैंने डर पर फोकस न करना सीखा है। मुझे इन छह महीनों में खुद को ये सभी चीजें सिखानी पड़ीं।' पॉडकास्ट के दौरान, कियारा ने बताया कि मां बनने के बाद 'एक इंसान के तौर पर, एक पर्सनैलिटी के तौर पर, सब कुछ बदल जाता है'।