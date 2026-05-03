टॉक्सिक में यश संग बोल्ड सीन्स से खुश नहीं कियारा आडवाणी, मेकर्स से हटाने को कहा
टॉक्सिक का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की मानें तो कियारा आडवाणी ने फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई है और मेकर्स से उन्हें हटाने को कहा है।
टॉक्सिक इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। बार-बार फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने से फैंस निराश तो हैं ही, लेकिन इसी के साथ उसके जल्दी रिलीज होने का इंतजार भी कर रहे हैं। टॉक्सिक में यश के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी नजर आनेवाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में कियारा और यश के कुछ बोल्ड रोमांटिक सीन्स हैं। इन सीन्स से कियारा खुश नहीं हैं और मेकर्स से उन्हें हटाने की मांग की है।
कियारा ने बोल्ड सीन्स हटाने को कहा
Gulte की एक रिपोर्ट के मुताबिक, “कियारा आडवाणी ने फिल्म का फाइनल आउटपुट देखने के बाद यश और फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास से बात की है और फिल्म से उनके कुछ इंटिमेट सीन्स हटाने की बात कही है।”
फाइनल आउटपुट से खुश नहीं कियारा आडवाणी?
कुछ वक्त पहले कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि कियारा ने यश के साथ एक बोल्ड रोमांटिक सीक्वेंस शूट किया था। कियारा ने डायरेक्टर के इस आश्वासन के बाद सीन के लिए हां किया था कि ये उनके कंफर्ट जोन में रहकर किया जाएगा, लेकिन फाइनल आउटकम आने के बाद, कियारा इस बारे में दोबारा सोच रही हैं।
पोस्टपोन हुई टॉक्सिक की रिलीज डेट
यश की टॉक्सिक की बात करें तो फिल्म के टीजर में एक सीन पर खूब बवाल मचा था। इस सीन में एक गाड़ी के अंदर कुछ बोल्ड सीन्स दिखाए गए थे जिसकी सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई थी। पहले यश की टॉक्सिक 4 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इस डेट को पोस्टपोन कर दिया है। रिलीज की नई डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है।
टॉक्सिक के अलावा रामायण में नजर आएंगे यश
टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। वहीं, यश इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। यश की बात करें तो वो नितेश तिवारी की रामायण में रावण का किरदार भी निभाएंगे। रामायण दो पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा। वहीं, फिल्म का पार्ट 2 अगले साल रिलीज होगा।
रामायण में नजर आएंगे कौन-कौन से सितारे?
रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में होंगे। वहीं, साई पल्लवी माता सीता का रोल निभाएंगी। इस फिल्म में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आएंगे। इन सितारों में अरुण गोविल(दशरथ), लारा दत्ता (कैकेयी), रवि दुबे(लक्ष्मण), विजय सेतुपति, सनी देओल (हनुमान), शीबा चड्ढा, कुणाल कपूर (इंद्र), रकुलप्रीत सिंह और राघव जुयाल (मेघनाथ) का नाम शामिल है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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