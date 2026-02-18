Hindustan Hindi News
कियारा आडवाणी ने ससुर के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट- आपके बच्चों, नाती-पोतों और हम सबमें…

Feb 18, 2026 10:51 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का निधन हो गया है। ऐसे में कियारा आडवाणी ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया। सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीर पोस्ट की और इमोशनल नोट लिखा।

कियारा आडवाणी ने अपने ससुर सुनील मल्होत्रा के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा है। दरअसल, सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया है। मंगलवार के दिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनके साथ फोटोज शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। वहीं बुधवार के दिन कियारा आडवाणी ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया है।

कियारा आडवाणी ने क्या लिखा?

कियारा आडवाणी ने अपनी शादी की फोटो पोस्ट की है जिसमें सिद्धार्थ, उनके ससुर सुनील मल्होत्रा और सास नजर आ रही हैं। फोटो शेयर करते हुए कियारा ने लिखा, ‘शुरू से ही आपने मुझे खुले दिल से अपनाया। आपकी बातें समझदारी भरी थीं और आपका प्यार सच्चा था। आपने हम सबको हमेशा संभाला।’

‘परिवार आपके लिए सबसे जरूरी था’ - कियारा

कियारा ने आगे लिखा, ‘आप हमेशा प्यार से मिले। दिल से दिया। परिवार आपके लिए सबसे जरूरी था। जब भी जरूरत पड़ी, आप हर बार साथ खड़े रहे। ध्यान से सुना, छोटी-छोटी बातें याद रखीं, और बिना किसी उम्मीद के सबके लिए करते रहे। आपकी बातें, आपकी हंसी, आपका हौसला और आपका अच्छा दिल — ये सब हमेशा याद रहेगा।’

‘आप याद आएंगे’ - कियारा

कियारा ने लिखा, 'आप अपने पीछे प्यार, सच्चाई और अच्छे संस्कार छोड़ गए हैं। ये आपके बच्चों, नाती-पोतों और हम सबमें हमेशा जिंदा रहेंगे। आप शांति से आराम कीजिए। आप हमेशा याद आएंगे, हमेशा दिल में रहेंगे।'

दिल्ली में हैं कियारा और सिद्धार्थ

सिद्धार्थ के पिता का निधन पांच दिन पहले हुआ था। हालांकि, सिद्धार्थ और कियारा अब भी अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही हैं। सूत्र ने बताया कि पिता ​​के जाने के बाद से ही सिद्धार्थ बहुत दुखी हैं। वह अपने पिता को अपना हीरो मानते थे और उनके बहुत करीब थे।

