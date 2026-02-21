KHxRK Promo: 47 साल बाद रजनीकांत- कमल एक साथ, स्वैग देख शाहरुख-सलमान की कैमिस्ट्री भूल जाएंगे
रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म का प्रोमो दिल खुश कर देगा। दो सुपरस्टार्स को 47 साल बाद साथ देखना फैंस के लिए ट्रीट जैसा है। दोनों के बीच जबरदस्त स्वैग और केमिस्ट्री है। प्रोडक्शन कंपनी ने बताया इसे ऐतिहासिक पल।
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में साउथ एक्टर्स का अलग रुतबा रहा है। लेकिन ऐसा कम ही देखा गया है जब दो अपने दौर के सुपरस्टार एक साथ एक स्क्रीन पर नजर आए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिख रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म KHxRK का एक प्रोमो सामने आया है। दोनों के बीच जबरदस्त स्वैग को देखने के बाद आप शाहरुख-सलमान की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भूल जाएंगे। इन दोनों स्टार्स को एक साथ लाने का काम डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं। फिल्म का प्रोमो सामने आया है जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको 70 और 80 के दशक में ले जाएगा।
जबरदस्त है प्रोमो
करीब साढ़े तीन मिनट के इस प्रोमो की शुरुआत डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार से होती है। तभी म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध भी वहां पहुंच जाते हैं। अगले सीन में एक होटल रूम का दरवाजा खुलता है और कपड़ों का सिलेक्शन करते हुए नजर आते हैं कमल हासन। अगले सीन में रजनीकांत जूतों का चयन करते दिखते हैं। खासबात ये होती है कि दोनों वो चीज़ नहीं लेते हैं जो पहले एक्टर ने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद दोनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं। सामने-सामने नजर आते हैं। दोनों का लुक, स्वैग और बैकग्राउंड म्यूजिक...आप ये देखकर बस उफ्फ्फ क्या सीन है कहते नजर आएंगे। जबरदस्त स्वैग।
इस फिल्म का हीरो कौन होगा?
अगले सीन में दोनों एक्टर्स गाड़ी में बैठते हैं और पिछली सीट पर इस फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध बैठते हैं। सब के बीच ये डिस्कस होता है कि आखिर इस फिल्म का हीरो कौन होने वाला है। इस प्रोमो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर रिलीज डेट पूछी तो एक अन्य यूजर ने इसे खास पल बताया।
47 साल एक साथ आए रजनीकांत और कमल हासन
रजनीकांत और कमल हासन कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। साउथ के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। दोनों ने साल में 70 के दशक में काम किया था। अब ये जोड़ी करीब 47 साल बाद एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये एक एक्शन फिल्म होने वाली है जिसे रेड जायंट मूवीज नाम को प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। इस प्रोडक्शन कंपनी के प्रवक्ता ने कमल हासन और रजनीकांत को साथ फिल्म में काम करने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये सपना सच होने जैसा है। कंपनी इससे बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रही है।
