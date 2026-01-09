Hindustan Hindi News
खुशी कपूर और वेदांग रैना का हुआ ब्रेकअप, टूटा दोनों का 2 साल का रिश्ता!

खुशी कपूर और वेदांग रैना का हुआ ब्रेकअप, टूटा दोनों का 2 साल का रिश्ता!

संक्षेप:

श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर का काफी समय से वेदांग रैना के साथ नाम जुड़ रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है।

Jan 09, 2026 08:03 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
दोनों साल 2026 की शुरुआत में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई कपल्स के रिश्ते टूट रहे हैं। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरों के बीच अब रिपोर्ट आ रही है कि खुशी कपूर और वेदांग रैना का भी ब्रेकअप हो गया है। दोनों के रिलेशन की खबरें काफी समय से चर्चा में थीं, लेकिन अब ब्रेकअप की खबर ने सबको झटका दे दिया है।

साथ में की थी करियर की शुरुआत

दोनों ने साथ में जोया अख्तर की द आर्चीज में काम किया था। इसी फिल्म के जरिए दोनों ने साथ में बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसी फिल्म के बाद से दोनों के रिलेशन की खबरें आने लगी थीं। पिछले 2 साल में दोनों को कई बार साथ में कई इवेंट्स, पार्टीज या फैमिली ओकेशन्स में साथ में देखा गया है। लेकिन फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक अब दोनों ने अपने रिलेशन को खत्म कर दिया है।

खैर अभी तक दोनों की तरफ से इस बारे में कोई कमेंट नहीं आया है। वैसे दोनों ने कभी रिलेशनशिप की खबरों को भी कन्फर्म नहीं किया, लेकिन दोनों की क्लोज बॉन्डिंग सबको यही इशारा करती थी।

जब वेदांग ने खुशी को बताया था शर्मीली

फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में वेदांग ने खुशी की पर्सनैलिटी को लेकर बात करते हुए कहा था कि वह भी उनकी तरह इंट्रोवर्ट हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि खुशी थोड़ी शर्मीली भी हैं।

प्रोफेशनल लाइफ

दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो खुशी अब मॉम 2 में नजर आने वाली हैं जिसमें उनके साथ करिश्मा तन्ना लीड रोल में हैं। बता दें कि इस फिल्म के पहले पार्ट में श्रीदेवी लीड रोल में थीं और फिल्म को काफी पसंद किया गया था।

वहीं वेदांग राणा, शरवरी वाघ के साथ इम्तियाज अली की फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म में दोनों के अलावा दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह भी हैं।

Khushi Kapoor

