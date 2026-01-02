मौत के साये में शूट हुई थी खुदा गवाह, अफगानिस्तान में गोद में उठाकर क्यों ले जाए गए थे अमिताभ बच्चन?

संक्षेप: अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह 1992 में रिलीज हुई थी। शूट के समय अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था। गलियों में टैंक और असलहे लिए सिपाही खड़े रहते थे। प्रोड्यूसर ने बताया कि एक्टर्स के घरवालों ने उन्हें कैसे धमकाया था।

अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह उनकी यादगार फिल्मों में से एक है। मूवी की शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। उस वक्त वहां युद्ध हो रहा था। फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज देसाई को एक्टर्स के घरवालों ने खूब धमाकाया था। अमिताभ बच्चन की मां ने कहा था कि मुन्ना को कुछ हुआ तो मनोज की बीवी भी सफेद कपड़े पहनेगी। उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में पुरानी बातें याद की हैं। वहीं अमिताभ बच्चन भी बता चुके हैं कि अफगानिस्तान में उनका कितना जोरदार स्वागत हुआ था।

तेजी बच्चन ने दी थी धमकी मनोज देसाई खुदा गवाह के बारे में सीएनएन न्यूज18 से बातचीत कर रहे थे। बोले, 'मैं अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन से मिला और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मुन्ना (अमिताभ) लौटर नहीं आया तो तुम मत रोना। जया ने सफेद साड़ी पहनी तो तुम्हारी बीवी को भी पहननी पड़ेगी। क्योंकि तुम अफगानिस्तान सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि मुन्ना जाना चाहता है?' बता दें कि अमिताभ बच्चन ही चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन पर हो।

श्रीदेवी और डैनी की पत्नी ने भी किया था वॉर्न सिर्फ तेजी बच्चन से ही नहीं मनोज देसाई को श्रीदेवी और डैनी के घरवालों से भी धमकी मिली थी। मनोज बताते हैं, 'श्रीदेवी की मां ने मुझसे कहा था कि उनको कुछ हो गया तो तुम वापस मत आना। डैनी की पत्नी ने भी चेतावनी दी थी की उनको कुछ नहीं होना चाहिए।'

अमिताभ बच्चन के फैन थे राष्ट्रपति मनोज ने बताया कि उस वक्त वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह अमिताभ बच्चन को जानते थे। इस वजह से मिलिट्री सिक्योरिटी मिली थी। मनोज बताते हैं. 'उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया था। हमारे पास मिलिट्री का सपोर्ट था। हमारे आगे तीन टैंक चलते और पीछे भी तीन टैंक चलते थे।' खुदा गवाह की शूटिंग के अफगानिस्तान में उस वक्त वॉर चल रहा था और तब किसी भी एक्टर को गोली लग जाने का खतरा था।

मुश्किल था अफगानिस्तान में शूट अमिताभ बच्चन ने साल 2013 में इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक पोस्ट किया था। बिग बी ने लिखा था कि खुदा गवाह में उनका 6 दिन का शूट और गेस्ट अपीयरेंस था बाद में ये लंबा रोल बन गया था। उन्होंने लिखा था कि अफगानिस्तान में शूटिंग बहुत मुश्किल थी।





बिग बी को मिला था वीवीआईपी ट्रीटमेंट अमिताभ बच्चन ने बताया था कि नजीबुल्लाह अहमदजई हिंदी फिल्मों के फैन थे। वह उनसे मिलना चाहते थे और मिले तो रॉयल ट्रीटमेंट दिया गया। अमिताभ बच्चन और उनकी टीम को मजारेशरीफ वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर खुमाया गया।