खोसला का घोसला 2 की रिलीज डेट का हो गया ऐलान, कब पर्दे पर दस्तक देगी ये कल्ट कॉमेडी?
20 साल बाद बॉलीवुड की कल्ट कॉमेडी फिल्म का सीक्वल पर्दे पर दस्तक देने जा रहा है। अनुपम खेर की फिल्म खोसला का घोसला के पार्ट 2 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। आइए जानते हैं कब रिलीज होगी खोसला का घोसला 2।
खोसला का घोसला बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाती है। कुछ लोग को इस फिल्म को कल्ट क्लासिक मानते हैं। फैंस को फिल्म के पार्ट 2 का इंतजार था। खोसला का घोसला 2 20 साल बाद बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है। आइए जानते हैं कब अनुपम खेर, रणवीर शौरी और बोमन ईरानी की फिल्म खोसला का घोसला पार्ट 2 रिलीज होगा।
कब रिलीज हो रही खोसला का घोसला 2?
टी-सीरीज के आधिकारिक एक्स हैंडल पर खोसला का घोसला की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। पोस्ट में लिखा गया- 20 साल बाद…खोसलाज वापस आ रहे हैं। इसी के साथ जानकारी दी गई है कि फिल्म कब रिलीज होगी। अनुपम खेर की ये फिल्म 28 अगस्त,2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान होते ही फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। एक यूजर ने टी-सीरीज की पोस्ट के नीचे कमेंट किया- सबसे ज्यादा इंतजार इसी फिल्म के सीक्वल का था। एक दूसरे यूजरन ने लिखा- भाई, 28 अगस्त को जबरदस्त मौज आने वाली है। वहीं, एक यूजर ने लिखा- एक और क्लासिक फिल्म का सीक्वल बनाकर उसे बर्बाद मत कर देना।
खोसला के घोसला पार्ट 2 में नजर आएंगे कौन-कौन से सितारे?
खोसला का घोसला 2 में पहले पार्ट के कलाकार नजर आनेवाले हैं। अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी और तारा शर्मा पार्ट 2 का हिस्सा होंगे। पार्ट 2 में एक नया चेहरा भी जुड़ा है। ये नया चेहरा है भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन का। रवि किशन की बात करें तो उन्होंने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया गया है। लापता लेडीज, भाभीजी घर पर हैं फिल्म, सन ऑफ सरदार 2 जैसे फिल्मों में रवि किशन ने अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। इसके अलावा, रवि किशन की सीरीज मामला लीगल है 2 भी जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा।
खोसला का घोसला का बजट और कमाई
खोसला का घोसला साल 2006 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। boxofficeindia.com के मुताबिक, खोसला का घोसला का बजट 3.75 करोड़ था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें फिल्म ने भारत में 6.38 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की थी।
