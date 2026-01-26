मेरे बाप मत बनिए…, खेसारी लाल यादव ने भरी महफिल में रवि किशन और पवन सिंह को दिया करारा जवाब, वीडियो वायरल

Hindustan Hindi News
Jan 26, 2026 02:37 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
भोजपुरी के दो सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच तनातनी जगजाहिर है। अक्सर दोनों स्टार्स एक-दूसरे को लेकर कुछ न कुछ बोलते नजर आते हैं। ऐसे में बीते दिनों खेसारी और पवन सिंह के झगड़े के बीच रवि किशन ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे वो खबरों में आ गए। रवि ने इवेंट में कमेंट कर खेसारी पर निशाना साधा। ऐसे में भला खेसारी लाल भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने ने भी अपने एक शो के दौरान रवि किशन को करारा जवाब दिया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

रवि ने खेसारी पर किया था ये कमेंट

दरअसल, बीते दिनों गोरखपुर महोत्सव में रवि किशन और पवन सिंह स्टेज पर एक साथ दिखे थे। इस दौरान एक तरफ जहां रवि किशन ने पवन की तारीफ की वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह छोटा भाई है। इंडस्ट्री में चाहे कुछ भी बदल जाए, लेकिन पवन के लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। कुछ लोग समय के साथ रंग बदलते हैं, लेकिन पवन जैसा था, वैसा ही है। रवि ने खेसारी के लिए कहा, 'पहले दोनों हाथे गोड़, फिर ठेहुना, फिर दुआ सलाम... बस ई पवन सिंह ना बदलने। इनका खातिर ढाल बनकर खड़ा रहब।' भले ही रिव ने खेसारी का नाम नहीं लिया लेकिन लोग समझ गए कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे।

खेसारी ने दिया करारा जवाब

रवि किशन और पवन सिंह को उन्हीं के तरीके से जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव ने भी भरे इवेंट में स्टेज पर अपनी बात रखी। खेसारी ने पहले मजाकिया ढंग से रवि किशन की बात को दोहराया और फिर कहा, 'शुक्र मनाइए कि कम से कम सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहां तो बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता और मुझे पैदा करने वाले का नाम मंगरू यादव है, तो आप बाप मत बनिए, मानता हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बाप हो गए।' इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

