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‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में नजर आ सकते हैं ये 12 सेलेब्स, यहां देखिए टेंटेटिव लिस्ट

Apr 06, 2026 06:00 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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KKK 15: भारत का स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' अपने 15वें सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए सीजन की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केप टाउन में होगी।

‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में नजर आ सकते हैं ये 12 सेलेब्स, यहां देखिए टेंटेटिव लिस्ट

Khatron Ke Khiladi 15 Update: रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' का 15वां सीजन आने वाला है। ऐसे में कई सारे सेलेब्स का नाम सामने आ रहा है। हालांकि, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि शो में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले रिपोर्ट्स में बताया गया था कि गौरव खन्ना के साथ-साथ ‘बिग बॉस 19’ के कई सारे लोगों से संपर्क किया गया है। वहीं अब कुछ और नए सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं।

नए नाम

खबर है कि ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के मेकर्स कॉमेडियन हर्ष गुजराल और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम प्रणाली राठौड़ के नामों पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हर्ष से अभी बातचीत चल रही है। वहीं प्रणाली के साथ चीजें फाइनल स्टेज पर हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।

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‘बिग बॉस 19’ के इन कंटेस्टेंट को किया अप्रोच

‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के लिए 'बिग बॉस 19' के चार सदस्यों को अप्रोच किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना, रनरअप फरहाना भट्ट, सोशल मीडिया सेंसेशन तान्या मित्तल और टीवी एक्टर अभिषेक बजाज से मेकर्स की बातचीत चल रही है।

इनका नाम भी आ रहा है सामने

टीवी एक्टर और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट अंकित गुप्ता के भी इस सीजन में शामिल होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो के लिए ईशा मालवीय को भी कॉन्टेक्ट किया गया है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि अविनाश मिश्रा सीजन 15 के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट हैं।

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‘द 50’ के इन कंटेस्टेंट्स को भी किया गया अप्रोच

'राइज एंड फॉल' और 'द 50' जैसे शोज के कंटेस्टेंट अरबाज पटेल को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है। इसके अलावा मनीषा रानी और ​​दिग्विजय राठी का भी नाम सामने आ रहा है।

कब शुरू होगा शो?

फरवरी 2026 में कलर्स टीवी ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने AI-जेनरेटेड प्रोमो जारी कर फैंस को बताया था कि उनका पसंदीदा शो वापस आ रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि इस सीजन को भी रोहित शेट्टी ही होस्ट करेंगे। हालांकि, उन्होंने इसके प्रीमियर की डेट नहीं बताई थी।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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