Khalnayak Returns: 33 साल बाद लौटा बल्लू, लंबे बाल-दाढ़ी में संजय दत्त को देख कांप जाएंगे आप, कहा- नायक नहीं मैं...
हाल ही में खलनायक रिटर्न्स से संजय का लुक जारी किया गया था, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था। वहीं, अब मूवी से उनका फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में संजू बाबा अपने खूंखार अंदाज में नजर आ रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। संजय ने अपने करियर में हीरो के लेकर विलन तक के किरदारों से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं, इन दिनों संजय दत्ता 'धुरंधर' में अपने एसपी चौधरी के किरदार को लेकर काफी तारीफें बटोर रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से संजय बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के लिए तैयार हैं। जी हां, संजय दत्त के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। संजय दत्त ने ऑफिशियली खलनायक रिटर्न्स अनाउंस कर दिया है। हाल ही में खलनायक रिटर्न्स से संजय का लुक जारी किया गया था, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था। वहीं, अब मूवी से उनका फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में संजू बाबा अपने खूंखार अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है।
33 साल बाद लौटा खलनायक
हिंदी सिनेमा में एंटी-हीरो को फिर से डिफाइन करने के तीन दशक से ज्यादा समय बाद, संजय दत्त ने ऑफिशियली खलनायक रिटर्न्स अनाउंस किया है। ऐसे में शुक्रवार को खलनायक रिटर्न्स का फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया गयाहै। इसे शेयर करते हुए संजय ने लिखा, 'कुछ कहानी खत्म नहीं होती… वो दोबारा शुरू होती है। खलनायक रिटर्न्स।' हालांकि कास्ट और रिलीज टाइमलाइन के बारे में डिटेल्स अभी भी सीक्रेट रखी गई हैं।
संजय दत्त का खौफनाक अंदाज
वीडियो का पहला सीन ही बेहद खौफनाक है। इस वीडियो में संजय दत्त का खूंखार अंदाज के साथ खून-खराबा दिखाया गया है। लाशों के बीच लंबे बालों, बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ संजय दत्त अपना खौफ पैदा करते दिख रहे हैं। उनके सामने पड़ा शख्स संजय से जान की भीख मांग रहा है। उससे संजय कहते हैं- बोला था ना, रात के 10 बजे बल्लू जेल से फुरररर... नायक नहीं खलनायक हूं मैं। संजय दत्त का ये स्वैग देख फैंस का क्रेज फिल्म को लेकर और ज्यादा बढ़ गया है।
बदनाम बिल्लू के रोल में छाए संजय
ओरिजिनल खलनायक, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था, 1993 में रिलीज हुई थी और अपने समय की सबसे डिफाइनिंग फिल्मों में से एक बन गई। संजय दत्त ने बदनाम बल्लू का रोल किया था, साथ में माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ भी थे। इस फिल्म ने हीरो और विलेन के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया, और एक ऐसा नैतिक रूप से मुश्किल हीरो दिखाया जिससे लोग डरते भी थे और कभी-कभी वह बहुत इंसान भी था।
फिल्म की कहानी
खलनायक की कहानी बल्लू नाम के एक खतरनाक क्रिमिनल की है जो पुलिस कस्टडी से भाग जाता है और इंस्पेक्टर राम (जैकी) के रोल में एक हाई-स्टेक पीछा शुरू करता है। श्रॉफ। उसे पकड़ने के लिए, राम की मंगेतर, इंस्पेक्टर गंगा, जिसका रोल माधुरी दीक्षित ने किया है, अंडरकवर हो जाती है, और खुद को बल्लू की दुनिया में शामिल कर लेती है। जो सामने आता है वह सिर्फ एक मैनहंट नहीं है, बल्कि एक इमोशनल लेयर वाली कहानी है जो धोखे, छुटकारा और एक क्रिमिनल बनने की कहानी दिखाती है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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