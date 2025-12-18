केजीएफ, सालार के को-डायरेक्टर कीर्तन के 4 साल के बेटे का निधन, लिफ्ट में फंसने से हुई मौत

संक्षेप: साउथ इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। केजीएफ और सालार के को डायरेक्टर कीर्तन के 4 साल के बेटे का निधन हो गया है। कीर्तन या परिवार की तरफ से हालांकि अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।

केजीएफ और सालार के को डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा के 4 साल के बेटे का निधन हो गया है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक उनके बेटे का लिफ्ट में फंसने से निधन हुआ। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी अभी नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्टर पवन कल्याण ने इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पलव कल्याण ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘निर्देशक श्री कीर्तन नादगौड़ा के बेटे का निधन हो गया है। तेलुगु और कन्नड़ में निर्देशन की शुरुआत कर रहे श्री कीर्तन नादगौड़ा के परिवार पर आई इस मुसिबत ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है।’

लिफ्ट में फंस गया था बेटा उन्होंने यह भी बताया कि बच्चा लिफ्ट में फंस गया था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे समय में कीर्तन और उनकी पत्नी समृद्धि को शक्ति दे, इस दुख को सहने के लिए।

वैसे अभी तक कीर्तन और परिवार के किसी भी सदस्य ने इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है।

कौन हैं कीर्तन कीर्तन के बारे में बता दें कि वह इंडियन फिल्ममेकर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में काम किया है। वह केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में बतौर को डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। इसके अलावा कीर्तन सालार पार्ट 3 की डायरेक्शन टीम का हिस्सा भी हैं।