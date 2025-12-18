Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKGF Salaar Co Director Kirtan Nadagouda 4-Year Old Son Dies After Being Stuck In A Lift
केजीएफ, सालार के को-डायरेक्टर कीर्तन के 4 साल के बेटे का निधन, लिफ्ट में फंसने से हुई मौत

केजीएफ, सालार के को-डायरेक्टर कीर्तन के 4 साल के बेटे का निधन, लिफ्ट में फंसने से हुई मौत

संक्षेप:

साउथ इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। केजीएफ और सालार के को डायरेक्टर कीर्तन के 4 साल के बेटे का निधन हो गया है। कीर्तन या परिवार की तरफ से हालांकि अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।

Dec 18, 2025 10:17 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केजीएफ और सालार के को डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा के 4 साल के बेटे का निधन हो गया है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक उनके बेटे का लिफ्ट में फंसने से निधन हुआ। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी अभी नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्टर पवन कल्याण ने इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पलव कल्याण ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘निर्देशक श्री कीर्तन नादगौड़ा के बेटे का निधन हो गया है। तेलुगु और कन्नड़ में निर्देशन की शुरुआत कर रहे श्री कीर्तन नादगौड़ा के परिवार पर आई इस मुसिबत ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है।’

लिफ्ट में फंस गया था बेटा

उन्होंने यह भी बताया कि बच्चा लिफ्ट में फंस गया था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे समय में कीर्तन और उनकी पत्नी समृद्धि को शक्ति दे, इस दुख को सहने के लिए।

वैसे अभी तक कीर्तन और परिवार के किसी भी सदस्य ने इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है।

कौन हैं कीर्तन

कीर्तन के बारे में बता दें कि वह इंडियन फिल्ममेकर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में काम किया है। वह केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में बतौर को डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। इसके अलावा कीर्तन सालार पार्ट 3 की डायरेक्शन टीम का हिस्सा भी हैं।

ये भी पढ़ें:KGF, कांतारा जैसी बड़ी फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस के साथ ऋतिक करेंगे काम

डायरेक्टर डेब्यू की अनाउंसमेंट की थी

बता दें कि इसी साल के शुरुआत में कीर्तन ने अपने डायरेक्शन डेब्यू की अनाउंसमेंट की थी एक हॉरर फिल्म को लेकर जिसे प्रशांत नील प्रोड्यूस करेंगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
KGF Salaar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।