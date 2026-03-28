धुरंधर देखने के बाद इस एक्टर से इम्प्रेस हो गए KGF डायरेक्टर, जूनियर NTR के साथ दे दिया रोल Exclusive
आदित्य धर की फिल्म शिरानी बलोच का किरदार निभाने वाले एक्टर बिमल ओबेरॉय ने हमारे साथ खास बातचीत में KGF डायरेक्टर की फिल्म मिलने की बात कही है। एक्टर ने बताया कि कैसे धुरंधर देखने के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील ने उन्हें अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर दिया।
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर 2 की आंधी ने बॉक्स ऑफिस के नंबर हिला दिए हैं। फिल्म की जबरदस्त कहानी के साथ एक्टर्स की परफॉरमेंस की तारीफ हो रही है। साथ ही सपोर्टिंग रोल में नजर आए एक्टर्स ने अपने काम से छाप छोड़ दी है। फिल्म में एक ऐसा ही सपोर्टिंग किरदार है जिसकी खूब तारीफ हो रही है। वो किरदार है शिरानी बलोच जिसे एक्टर बिमल ओबेरॉय ने निभाया है। धुरंधर के दोनों पार्ट्स में बिमल ओबेरॉय की शानदार एक्टिंग देखी जा सकती है। लाइव हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत में एक्टर बिमल ओबेरॉय ने फिल्म में अपनी कास्टिंग और एक खास डायरेक्टर की फिल्म मिलने के बारे में बात की है।
धुरंधर से छोड़ी छाप
धुरंधर में रणवीर सिंह के किरदार हमजा के साथ दोस्ती निभाने वाले शिरानी बलोच का किरदार मशहूर हो गया है। उनके डायलॉग, लुक और अंदाज की तारीफ हो रही है। ये किरदार बिमल ओबेरॉय ने निभाया था। एक्टर ने हमारे साथ बातचीत में बताया कि धुरंधर की वजह से उन्हें KGF बनाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म मिल गई है।
KGF के डायरेक्टर ने दी फिल्म
हमारे साथ बातचीत में बिमल ओबेरॉय ने कहा, “सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपके पास कोई काम लेकर आ जाए। एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मिस्टर प्रशांत नील, जिन्होंने KGF, KGF 2 और सालार बनाई है। उनकी टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरी प्रशांत जी के साथ मेरी बातचीत हुई। वो एक फिल्म बना रहे हैं ड्रैगन, जूनियर एनटीआर जी के साथ। उन्होंने मुझे फोन किया। वो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा 'बिमल मैं ये कैरेक्टर ढूंढ रहा था, जैसे ही मैंने धुरंधर में आपको देखा मुझे लगा कि ये वो पार्ट कर सकता है'। फिर मैं उन्हें हैदराबाद जा कर मिला। लुक टेस्ट वगैरह किया। अभी पिछले महीने हमने उसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है।”
वरुण धवन के साथ आएंगे नजर
आगे बिमल ओबेरॉय ने बताया कि आने वाले दिनों में वो डेविड धवन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा बिमल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डेनियल पर भी काम कर रहे हैं। ये कैनेडियन प्रोडक्शन फिल्म है। इस फिल्म में मीना मसूद लीड रोल में हैं जिन्होंने अलादीन में काम किया था। फिल्म इस साल रिलीज हो रही है। बिमल ने अपने फेवरेट डायरेक्टर्स संजय लीला भंसाली, जोया अख्तर, अनुराग बासु, मणि रत्नम, मेघना गुलज़ार, फरहान अख्तर के साथ काम करने की इच्छा जताई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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खासियत
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