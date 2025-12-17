थिएटर में फिल्में देखने वालों के लिए बने हैं ये नियम, इनके बारे में जानते हैं आप?

संक्षेप: थिएटर में फिल्में देखने वालों के फायदे के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आप मूवी लवर हैं और आप सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपको ये नियम पता होना चाहिए।

फिल्म देखने के लिए थिएटर जाते हैं? तो फिर आपको वो नियम भी पता होंगे जो आपके फायदे के लिए बने हैं। नहीं! कोई बात नहीं। हम आपकी मदद करते हैं। दरअसल, ऐसे 6 नियम हैं जो आपके लिए बने हैं जैसे मुफ्त पीने का पानी आदि। अगर आप अक्सर सिनेमाघरों में फिल्में देखने जाते हैं तो आपको ये नियम पता होने चाहिए। आइए आपको इन नियमों के बारे में बताते हैं।

मुफ्त और साफ पानी हर सिनेमा हॉल को दर्शकों के लिए मुफ्त और साफ पीने का पानी देना जरूरी है। इसके लिए पैसे लेना गलत है।

बाहर का खाना आम तौर पर थिएटर के अंदर आप बाहर का खाना नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन…

– अगर आपके साथ छोटा बच्चा है, तो उसके लिए आप खाना और पानी ले जा सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता है।

– अगर किसी को कोई बीमारी है और डॉक्टर ने खास डाइट बताई है, तो ऐसे केस में आप थिएटर ओनर को पूरी बात बताकर खाना अंदर ले जा सकते हैं।

सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थिएटर की हॉल में साफ-साफ EXIT साइन होना चाहिए। लाइट ठीक होनी चाहिए, हवा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। आग से बचाव के इंतजाम पूरे होने चाहिए ताकि इमरजेंसी में लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें।

दिव्यांग दर्शकों के लिए सुविधा सुनने या देखने में दिक्कत वाले लोगों के लिए भी फिल्म देखने की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे सबटाइटल या ऑडियो डिस्क्रिप्शन।

हॉल के अंदर धूम्रपान और थूकना सख्त मना सिनेमा हॉल में सिगरेट पीना या थूकना कानूनन अपराध है। इसकी जानकारी के बोर्ड लगे होने चाहिए।