Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKey Rules and Rights for the theater Audience of india movie lovers should know this
थिएटर में फिल्में देखने वालों के लिए बने हैं ये नियम, इनके बारे में जानते हैं आप?

थिएटर में फिल्में देखने वालों के लिए बने हैं ये नियम, इनके बारे में जानते हैं आप?

संक्षेप:

थिएटर में फिल्में देखने वालों के फायदे के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आप मूवी लवर हैं और आप सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपको ये नियम पता होना चाहिए।

Dec 17, 2025 10:22 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिल्म देखने के लिए थिएटर जाते हैं? तो फिर आपको वो नियम भी पता होंगे जो आपके फायदे के लिए बने हैं। नहीं! कोई बात नहीं। हम आपकी मदद करते हैं। दरअसल, ऐसे 6 नियम हैं जो आपके लिए बने हैं जैसे मुफ्त पीने का पानी आदि। अगर आप अक्सर सिनेमाघरों में फिल्में देखने जाते हैं तो आपको ये नियम पता होने चाहिए। आइए आपको इन नियमों के बारे में बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुफ्त और साफ पानी

हर सिनेमा हॉल को दर्शकों के लिए मुफ्त और साफ पीने का पानी देना जरूरी है। इसके लिए पैसे लेना गलत है।

थिएटर

बाहर का खाना

आम तौर पर थिएटर के अंदर आप बाहर का खाना नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन…

– अगर आपके साथ छोटा बच्चा है, तो उसके लिए आप खाना और पानी ले जा सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता है।

– अगर किसी को कोई बीमारी है और डॉक्टर ने खास डाइट बताई है, तो ऐसे केस में आप थिएटर ओनर को पूरी बात बताकर खाना अंदर ले जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:टिकट करते वक्त पूछते हैं- 4DX, ICE में से किसमें बुक करें; इनका मतलब जानते हैं?

सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थिएटर की

हॉल में साफ-साफ EXIT साइन होना चाहिए। लाइट ठीक होनी चाहिए, हवा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। आग से बचाव के इंतजाम पूरे होने चाहिए ताकि इमरजेंसी में लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें।

सिनेमाघर में फिल्म देखता कपल

दिव्यांग दर्शकों के लिए सुविधा

सुनने या देखने में दिक्कत वाले लोगों के लिए भी फिल्म देखने की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे सबटाइटल या ऑडियो डिस्क्रिप्शन।

हॉल के अंदर धूम्रपान और थूकना सख्त मना

सिनेमा हॉल में सिगरेट पीना या थूकना कानूनन अपराध है। इसकी जानकारी के बोर्ड लगे होने चाहिए।

पार्किंग ऐसी हो कि रास्ता न रुके

गाड़ियां इस तरह पार्क नहीं होनी चाहिए कि इमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाए।

ये भी पढ़ें:थिएटर में कौन सी सीट होती है बेस्ट, क्यों घाटे में रहते हैं कॉर्नर सीट वाले?
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।