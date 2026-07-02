सिया केस की रिया चक्रवर्ती मामले से तुलना कर फंसे फिल्ममेकर, भड़के लोग; गाली सुनने का मन है तो...
पिछले कुछ दिनों से पुणे में हुए केतन मर्डर केस की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर जारी है। इस मामले पर फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने भी अपनी राय रखी है। फिल्ममेकर की राय लोगों को पसंद नहीं आई और वो फिल्ममेकर पर भड़क गए।
केतन अग्रवाल के मर्डर केस में एक के बाद एक हो रहे खुलासे लोगों को हैरान कर रहे हैं। केतन की मंगेतर सिया ने उसे खाई में धक्का दे दिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले पर सोशल मीडियो पर लगातार चर्चा जारी है। अब इस मामले में फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने भी अपनी राय सामने रखी। हालांकि, संजय गुप्ता की राय लोगों को पसंद नहीं आई और सोशल मीडिया यूजर्स पर भड़क गए।
रिया के केस से सिया गोयल की तुलना
केतन के मर्डर के बाद सिया गोयल को लेकर जैसी सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए संजय गुप्ता ने अपनी राय सामने रखी। अपनी बात रखते हुए संजय गुप्ता ने सिया गोयल के केस की तुलना रिया चक्रवर्ती के केस से कर दी। उन्होंने कहा कि सिया के साथ भी लोग वही कर रहे हैं जो लोगों ने रिया के साथ किया था।
क्या बोले संजय गुप्ता?
संजय गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल से लिखा- मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं। किसी की साइड नहीं ले रहा हूं। बस कह रहा हूं- जो हमने रिया के साथ किया क्या वो हम सिया के साथ करना बंद कर सकते हैं? हम सबने वो सर्कस देखा था। टीवी द्वारा ट्रायल। सबूतों से पहले फैसला। हम कभी नहीं सीखते।
क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?
संजय के इसी बायन पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा- सिया के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो यार। एक दूसरे यूजर ने लिखा- भाई सिया ने सच में मर्डर किया है। तुम इन दोनों केस की तुलना भी कैसे कर सकते हो? एक ने लिखा- भाई क्या ही बोल रहे हो? रिया और सिया की तुलना भी कैसे कर सकते हो। एक ने कहा- गाली सुनने का मन था तो सीधे ही बोल देते, ये बकवास करने की क्या जरूरत है।
सुशांत की मौत के बाद रिया को झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को काफी कुछ झेलना पड़ा था। उनपर आरोप लगे थे कि उन्होंने ही सुशांत को सुसाइड करने के लिए उकसाया था। रिया को कुछ दिन जेल में भी काटने पड़े थे। हालांकि, बाद में रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। पर कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सोशल मीडिया पर रिया लोगों के निशाने पर आ गई थीं। उन्हें बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस कई मौकों पर बता चुकी हैं कि कैसे उस पूरे मामले ने उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाला। उनके करियर पर असर डाला।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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