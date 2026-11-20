केतन कराडे ना सिर्फ एक्टर बल्कि बॉडीबिल्डर और ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड भी रहे हैं। हालांकि ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड बनने के दूसरे दिन ही उन्होंने फिर ये जॉब छोड़ दी थी।

सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने साथ में फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम किया था। इस दौरान दोनों के रिलेशन की खबरें भी आई थीं। हालांकि फिर दोनों के ब्रेकअप के चर्चे ने खूब हंगामा मचाया था। अब सलमान और ऐश्वर्या को लेकर फिर एक डिस्कशन हुआ है। एक्टर केतन कराडे जो कई फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि वह ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड थे और उन्हें सलमान से बचाने के लिए रखा था।

क्या है केतन का शॉकिंग दावा केतन ने द सिम्रन अहूजा के पॉडकास्ट में कहा, ‘मैं ऐश्वर्या राय का बॉडीगार्थ था और सलमान से बचाने के लिए रखा था। 20 साल पहले की बात है। ऐश्वर्या राय मैम को घर से लेना था गाड़ी में छोड़ना था और शूट तक ले जाना था। अब एक बार ऐसा हुआ कि हम जा रहे थे विक्रम भट्ट के फैशन शो में। हम मैडम को घर से लेकर आए और शो में छोड़ा। अब शो खत्म हुआ और देखा सामने सलमान थे। हम डर गए और मैं सोच रहा कि गाड़ी से उतरना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि नहीं उतरने की जरूरत नहीं। उसने फिर गाड़ी साइड से निकाली।’

केतन ने फिर आगे कहा, ‘मैंने फिर दूसरे दिन जॉब छोड़ दी। मैंने कहा मुझे मारा-मारी नहीं करनी। मैं दोनों का फैन हूं इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसके अलावा उस समय मेरे बॉडी बिल्डिंग के कॉम्टीशन होते थे।’

बता दें कि सलमान और ऐश्वर्या अपनी-अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से 2007 में शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी आराध्या बच्चन भी है।

ऐश्वर्या की प्रोफेशनल लाइफ वहीं ऐश्वर्या की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 में नजर आई थीं। यह तमिल फिल्म थी जो 2023 में रिलीज हुई थी। वहीं उनकी लास्ट हिंदी फिल्म फन्ने खान थी। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ अनिल कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में थे।

सलमान की प्रोफेशनल लाइफ वहीं सलमान की बात करें तो वह लास्ट फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जो 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में थीं। यह फिल्म हालांकि चली नहीं थी।

अब सलमान फिल्म मातृभूमि वे वॉर रेस्ट इन पीस में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं। फिल्म 4 दिसंबर को रिलीद होगी। मातृभूमि की श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा से बॉक्स ऑफिस टक्कर है।