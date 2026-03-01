Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Box Office Day 3: धीमी शुरुआत के बाद संडे को 'द केरल स्टोरी 2' ने लगाई दहाड़, कर डाली इतनी कमाई

Mar 01, 2026 07:57 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

 लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' शुक्रवार यानी 27 फरवरी शाम तक थिएटर में पहुंची।  ऐसे में आज  'द केरल स्टोरी 2' के तीसरे दिन यानी रविवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए जानते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

Box Office Day 3: धीमी शुरुआत के बाद संडे को 'द केरल स्टोरी 2' ने लगाई दहाड़, कर डाली इतनी कमाई

Kerala Story 2 Box Office Collection Day 3: 'द केरल स्टोरी' की सफलता के बाद फैंस को इसके दूसरे पार्ट यानी 'द केरला स्टोरी 2' का बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म के रिलीज का ऑडियंस को काफी उम्मीदें थीं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' शुक्रवार यानी 27 फरवरी शाम तक थिएटर में पहुंची। विवादों के चलते इ फिल्म को वो हाइप नहीं मिल पाई है, जितनी इससे उम्मीद की गई थी। ऐसे में आज 'द केरल स्टोरी 2' के तीसरे दिन यानी रविवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए जानते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

तीसरे दिन 'द केरला स्टोरी 2' पकड़ी रफ्तार

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को क्रिटिक्स के ही नहीं बल्कि ऑडियंस के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। 'द केरल स्टोरी 2' ने जहां पहले दिन बेहद धीमी शुरुआत की थी। वहीं, तीसरे दिन इसने अपनी रफ्तार काफी तेजी की है। फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने ओपनिंग डे पर 0.75 लाख रुपये की कमाई की थी। वहीं, दूसरे दिन यानी शनिवार को इसने 4.65 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में अब 'द केरल स्टोरी 2' के रविवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर खबर लिखने तक 3.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 8.95 करोड़ रुपये हो गई है।

ये भी पढ़ें:विजय और रश्मिका ने तिरुपति में लिया आशीर्वाद, नई दुल्हन के चेहरे पर दिखी खास चमक

'द केरल स्‍टोरी 2' कास्ट

कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा, सुमित गहलावत और अर्जन सिंह औजला लीड रोल्स में हैं। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

ये भी पढ़ें:आज भी याद किए जाते हैं इन फिल्मों के होली सीन्स, एक ने बदल दिया था पूरा क्लाईमैक

'द केरल स्टोरी' का कमाल

वहीं अगर साल 2023 में आई 'द केरल स्टोरी' की बात करें तो इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बालानी, सिद्धि इदनानी ने अहम किरदार निभाया था। फिल्म को 15 से 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था और कमाई हुई थी 300 करोड़ से ज्यादा। विवादों के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। हालांकि, फिल्म का दूसरा पार्ट वैसा कमाल करता नहीं दिख रहा है।

ये भी पढ़ें:हंसा-हंसा कर लोटपोट करने आ रहा है 'मालामाल वीकली 2', परेश रावल ने किया कंफर्म

'द केरल स्टोरी 2' का इन फिल्मों से हुआ सामना

'द केरल स्टोरी 2' फिल्म का रिलीज के साथ ही रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो', तापसी पन्नू की 'अस्सी' और सिद्धांत और मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' के साथ बॉक्स ऑफिस पर सामना हुआ है। ऐसे में कमाई को लेकर इन फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
The Kerala Story 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।