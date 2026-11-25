बिकिनी के साथ पहना 'ओम्' छपा सारोंग, काइली जेनर की पोस्ट पर बवाल, बंद किए कमेंट्स
विदेशी सेलेब्रिटीज कई बार आउटफिट के तौर पर बड़ी सहजता से कुछ ऐसा पहन लेते हैं, जिसकी वजह से हंगामा हो जाता है। काइली जेनर की इस हालिया पोस्ट के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
मशहूर अमेरिकी सुपरमॉडल काइली जेनर की एक पोस्ट विवादों का विषय बन गई हैं। काइली जेनर ने बुधवार को एक पोस्ट की थी, जिसमें वह अपनी बहन केंडल जेनर के साथ नजर आ रही हैं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गई, लेकिन कुछ ही वक्त बाद भारतीय यूजर्स ने इस पर ट्रोलिंग शुरू कर दी। यह पोस्ट काइली की बहन केंडल जेनर के 30वें बर्थडे सेलिब्रेशन की थी। फोटो उनकी बहामास ट्रिप के दौरान ली गई थी और इसमें दोनों बहनें यॉट पर क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं। फोटो के कैप्शन में काइली ने लिखा- पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट लड़की।
तो फिर विवाद क्यों हुआ?
यहां तक सब कुछ सामान्य लगता है, अब सवाल उठता है कि फिर विवाद क्यों हुआ। विवाद की वजह बना है केंडल जेनर का आउटफिट। तस्वीरों में केंडल ब्लैक कलर की बिकिनी पहने दिख रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने पीले रंग का एक सारोंग लपेटा हुआ है। इस पीले कपड़े पर हिंदू धर्म का पवित्र प्रतीक 'ओऊम्' (ॐ) और कुछ मंत्र छपे हुए हैं। यहीं से सारा बखेड़ा शुरू हुआ। कई भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है।
फोटो पर पब्लिक रिएक्शन
कमेंट सेक्शन में जहां कुछ लोगों ने इसे बहुत नॉर्मली लिया। कुछ ने तस्वीरों की खूबसूरती की तारीफ की, तो कुछ इस पर आपत्ति जताते नजर आए। एक यूजर ने लिखा, "ओम एक बहुत पवित्र प्रतीक है और इसे स्विमवियर या बिकिनी के साथ एक आम फैशन एक्सेसरी की तरह पहनना अपमानजनक है।" दूसरे ने लिखा, "मुझे क्यों लग रहा है कि इस पर बवाल होने वाला है।" एक फॉलोअर ने कमेंट किया, "ये छठ वाला गमछा वहां भी पहुंच गया।" तो किसी ने लिखा, “मेरा धर्म आपका फैशन ट्रेंड नहीं है।”
बहनों की प्रतिक्रिया का इंतजार
लोगों का कहना है कि सेलेब्स को लोगों के धर्मों का सम्मान करना सीखना चाहिए। सोशल मीडिया पर बढ़ते हंगामे और बहस को देखते हुए काइली जेनर ने अपनी उस इंस्टाग्राम पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। लेकिन क्योंकि यह फोटो केंडल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है, और अन्य फैन्स भी इसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर री-पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे में विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल दोनों ही बहनों की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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