बवाल के बाद यूट्यूब से हटा नोरा फतेही और संजय दत्त का विवादित गाना, ‘अश्लील’ लिरिक्स पर हुई थी ट्रोलिंग
नोरा फतेही के बवाली गाने सरके सरके की जबरदस्त ट्रोलिंग के बाद यूट्यूब से गाना हटा दिया गया है। गाने की आपत्तिजनक लिरिक्स का काफी विरोध हो रहा था। इस गाने में नोरा के साथ संजय दत्त भी थे।
केडी द डेविल में नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने की जबरदस्त ट्रोलिंग के बाद गाना यूट्यूब से हटा दिया गया है। गाने की लिरिक्स पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। गाना 16 मार्च तक यूट्यूब पर था। कमेंट सेक्शन में लोग गाने की लिरिक्स को अश्लील बता रहे थे। गाने को बैन करने की मांग हो रही थी। 17 फरवरी की सुबह इस गाने का ऑफिशियल हिंदी वर्जन यूट्यूब से हटा लिया गया है।
गाने के बोल पर बवाल
नोरा फतेही पर फिल्माया गया केडी द डेविल का गाना सरके चुनर तेरी सरके, दो दिनों से सोशल मीडिया पर छाया है। वजह थी इसकी डबल मीनिंग लिरिक्स। नोरा के इस आइटम नंबर में संजय दत्त भी साथ थे। वह बीच-बीच में बोलते हैं, खलनायक हूं मैं। गाने को लिखा था रकीब आलम ने। गाने के बोल कुछ इस तरह थे... सरके सरके, चुनर तेरी सरके, सरके सरके, चुनर तेरी सरके; खलनायक हूं मैं। पहले उठाले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद न गिराए...नोरा इस गाने में शराब की बात कर रही थीं। गाना रिलीज होने के बाद वायरल हुआ और इसकी लिरिक्स पर जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई।
लोगों का भड़का गुस्सा
गाने पर कई लोगों की आपत्ति थी। नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानून गो ने सवाल उठाया था कि सभ्य परिवार के साथ बैठकर ये गाना कौन देख सकता है? सिंगर अरमान मलिक ने भी इस पर ट्वीट किया था कि कॉमर्शियल सॉन्ग राइटिंग कितनी नीचे गिर गई है। यूट्यूब पर कई लोग विरोध में कमेंट लिख रहे थे कि यह गाना डबल मीनिंग नहीं सीधे से अश्लील ही है। कुछ लोगों ने केडी के इस गाने की तुलना भोजपुरी गानों से की थी।
बादशाह के गाने पर बवाल
सिंगर बादशाह के गाने टटीरी पर भी रीसेंटली काफी बवाल हो चुका है। गाने के बोल और इसमें स्कूल ड्रेस में लड़कियों को लेना बादशाह पर भारी पड़ गया। विरोध के बाद उन्हें गाना यूट्यूब से हटाना पड़ा और वह कानूनी पचड़ों में भी फंस गए हैं। उन्हें बाल आयोग, महिला आयोग हर जगह से नोटिस पहुंचे हैं साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा पोस्ट भी वायरल है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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