नोरा फतेही के बवाली गाने ‘सरके’ पर बोले डायरेक्टर- मैं कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता था, LPG गैस की दिक्कत है तो…
केडी द डेविल के नोरा फतेही और संजय दत्त वाले गाने सरके-सरके पर काफी बवाल हो चुका है। फिल्म के लिरिसिस्ट का कहना है कि गाना डायरेक्टर प्रेम ने लिखकर दिया था। अब उन्होंने इस पर सफाई दी है।
केडी द डेविल के गाने सरके चुनर पर काफी बवाल हो चुका है। यह गाना नोरा फतेही पर फिल्माया गया था। गाना यूट्यूब से हट गया है। गाने के लिरिसिस्ट के तौर पर रकीब आलम का नाम दिया गया था। हालांकि बवाल के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और स्टेटमेंट दिया कि गाना उन्होंने नहीं लिखा बस ट्रांसलेट किया है। गाना फिल्म के डायरेक्टर प्रेम ने लिखा था उन्होंने सिर्फ कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अब प्रेम ने इस पर सफाई दी है।
क्यों डाला था ऐसा गाना
हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में प्रेम बोले, 'मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता। मेरी फिल्म इमोशनल है और गाना इसलिए था कि लोग इस पर पार्टीज में डांस कर सकें। कर्नाटक और केरल में इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं कॉन्ट्रोवर्सी क्यों चाहूंगा।'
बोले- हिंदी ठीक से नहीं आती
प्रेम ने बताया कि उन्होंने ओरिजिनल कन्नड़ लिरिक्स लिखी थी और इसका हिंदी वर्जन रकीब आलम ने ट्रांसलेट किया था। उन्होंने यह भी माना कि वह उस खास शब्दावली से अंजान सथे जिससे बाद में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। प्रेम बोले, 'ओरिजनल कन्नड़ वर्जन में सब कुछ ठीक था। मुझे नहीं पता कि हिंदी ट्रांसलेशन में क्या शब्द इस्तेमाल किए गए क्योंकि मुझे वो भाषा बहुत नहीं आती है। मैं ऐसे गांव से हूं जहां, 'नीचे मत गिरा', 'उठाओ' ये सब आम बातचीत का हिस्सा होते हैं।'
छोटी बात को दिया तूल
प्रेम ने यह भी बताया कि विवादित लाइन्स को रिवाइज करके सेंसर बोर्ड को भेज दिया जाएगा। डायरेक्टर ने दुख भी जताया। बोले, 'अगर कोई हर्ट हुआ हो तो मुझे दुख है। हमारी बड़ी फिल्म ने छोटा सा लिरिक्स का मुद्दा झेला लेकिन कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया गया। पर दुनिया में कई बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, वॉर है, एलपीजी गैस की प्रॉब्लम है तो क्यों एक गाने पर इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी कर दी।'
लिरिक्स पर बवाल पर क्या बोले थे रकीब आलम
गाने की लिरिक्स पर काफी ट्रोलिंग हुई थी। लोगों ने डबल मीनिंग शब्दों पर आपत्ति जताई थी। इस पर रकीब आलम ने कहा था कि उन्होंने डायरेक्टर प्रेम को चेताया था कि गाना सेंसर बोर्ड में पास नहीं होगा। रकीब ने कहा था कि प्रेम खुद कॉन्ट्रोवर्सी चाहते थे।
केडी द डेविल कास्ट और रिलीज डेट
केडी द डेविल कन्नड़ भाषा की ऐक्शन-ड्रामा फिल्म है। मूवी के डायरेक्टर प्रेम हैं। केडी द डेविल की रिलीज डेट 30 अप्रैल 2026 है। मूवी के लीड एक्टर ध्रुव सरजा हैं। सपोर्टिंग रोल में संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, वी रविचंद्रन और नोरा फतेही वगैरह हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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