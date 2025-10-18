Hindustan Hindi News
KBC 17: 'कंतारा' देखने के बाद अमिताभ बच्चन की बेटी का हो गया था ऐसा हाल, एक्टर ने बताया- 'कुछ दिनों तक वो...'

संक्षेप:  ऋषभ शेट्टी और चालुवे गौड़ा, अमिताभ बच्चन होस्टेड फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच पर धमाल मचाने पहुंचे। इस दौरान न सिर्फ ऋषभ शेट्टी ने बल्कि अमिताभ बच्चन ने भी पर्सनल बातें शेयर कीं।

Sat, 18 Oct 2025 04:12 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऋषभ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है। कमाई के मामले में ये मूवी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। ऐसे में अब ऋषभ शेट्टी और चालुवे गौड़ा, अमिताभ बच्चन होस्टेड फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच पर धमाल मचाने पहुंचे। इस दौरान न सिर्फ ऋषभ शेट्टी ने बल्कि अमिताभ बच्चन ने भी पर्सनल बातें शेयर कीं। बिग बी ने बताया कि कांतारा देखने के बाद उनकी बेटी श्वेता बच्चन काफी डिस्टर्ब हो गई थीं।

औसत से भी कमजोर छात्र रहे ऋषभ था

होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ खुलकर बात करते हुए, ऋषभ ने बताया कि अपने स्कूल के दिनों में वह एक होनहार छात्र नहीं थे। उन्होंने बताया,'मैं एक औसत से भी कमजोर छात्र था। मैं पांचवीं कक्षा में फेल हो गया था।' उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक यादगार मुलाकात को भी शेयर किया, जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी। ऋषभ ने आगे कहा, 'वह फिल्म के बाद मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कब। प्रोडक्शन हाउस ने मुझे अचानक बताया और मुझे वेष्टि (तमिलनाडु में पहना जाने वाला धोती )पहनने का मौका भी नहीं मिला। जब मैं उनसे मिला, मुझे आज भी अफसोस है कि उन्होंने वेष्टि पहनी हुई थी और मैंने जींस।'

अमिताभ के घर पहले जा चुके हैं ऋषभ

ऋषभ ने अमिताभ बच्चन के घर एक बच्चों की फिल्म की डबिंग के लिए गए अपने पहले के अनुभव को याद किया, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उन्होंने कहा, 'मैंने जया जी और आपके सारे अवॉर्ड्स भी रखे हुए देखे।" इस पर अमिताभ ने सुधार करते हुए कहा, "ये सारे मेरे नहीं हैं। घर में तीन-चार लोग और हैं जिनके अवॉर्ड्स वहां रखे हैं।'

इस चीज को लेकर मांगी माफी

ऋषभ ने अमिताभ की अभिनेताओं को पत्र लिखने की आदत की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसी दिन ऐसा पत्र मिलना सम्मान की बात होगी। अमिताभ ने गर्मजोशी से जवाब दिया, 'सबसे पहले तो मैं आपकी फिल्में अभी तक न देख पाने के लिए माफी मांगता हूं... लेकिन मेरी बेटी श्वेता कंतारा देखने गई थी, और वह कुछ दिनों तक सो नहीं पाई। वह आपके अभिनय से, खासकर आखिरी दृश्य से, बहुत प्रभावित हुई।'

