KBC 17 Finale: आखिरी एपिसोड में अमिताभ बच्चन हुए इमोशनल, कहा- अपनी जिंदगी के...

संक्षेप: कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन खत्म होने वाला है। शो के फिनाले के दौरान अमिताभ बच्चन इमोशनल हो गए। उन्होंने दर्शकों से अपनी दिल की बात करते हुए एक शानदार परफॉर्मेंस दी।

कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीन भी अब खत्म होने वाला है। इस सीजन को विदा करते हुए बिग बी ने दर्शकों से अपने दिल की बात की और साथ ही एक यादगार परफॉर्मेंस भी दी। इस दौरान बिग बी काफी इमोशनल भी हो गए। इस एपिसोड में कीकू शारदा भी आते हैं जो अपनी कॉमेडी से सबको हंसाते हैं।

बिग बी हुए इमोशनल अमिताभ ने कहा, 'कभी-कभी हम कुछ मोमेंट ऐसे जीते हैं और उसमें इतना खो जाते हैं जब वो फाइनल प्वाइंट तक पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही सब हुआ है। इस इमोशन के साथ मैं गेम के लास्ट दिन की शुरुआत करता हूं। अपनी लाइफ के वन थर्ड हिस्से को मैंने इस शो में दिया है।'

आपने खुले दिल से वेलकम किया बिग बी ने आगे कहा, 'जब भी मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं तो इस शो ने खुले दिल से मुझे वेलकम किया है। जब मैं हंसता हूं, आप हंसे हो मेरे साथ। जब मेरी आंखों में आंसू आए तो आपके भी आंसू निकलते हैं। आप लोग मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं शुरू से अंत तक। मैं इतना ही आप सबसे कहता हूं। आप यहां हैं तो गेम हैं और ये गेम इसलिए है क्योंकि हम हैं। थैंक्यू सो मच।'

बिग बी ने रचा इतिहास इस स्पीच के अलावा बिग बी ने एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी दी। बिग बी लगातार 30 मिनट तक गाना गाते हैं। वह रंग बरसे, होली खेले रघुवीरा, चलत मुसाफिर, मेरे अंगने में काम किया है। मेकर्स के मुताबिक बिग बी ने 30 मिनट लगातार गाकर इतिहास रचा है।