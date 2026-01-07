Hindustan Hindi News
कटरीना कैफ और विकी कौशल ने दिखाई बेटे की पहली झलक, बताया क्या रखा है नाम

कटरीना कैफ और विकी कौशल ने दिखाई बेटे की पहली झलक, बताया क्या रखा है नाम

संक्षेप:

कटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपने बेटे की पहली झलक अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ कटरीना और विकी ने अपने बेटे का नाम भी बताया है। कटरीना और विकी के घर 7 नवंबर को बेटे का जन्म हुआ था। 

Jan 07, 2026 05:07 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
कटरीना कैफ और विकी कौशल बीते दिनों प्यारे से बेटे के पेरेंट्स बने हैं। उन्होंने अभी तक अपने फैन्स को सिर्फ इस बारे में जानकारी दी थी। लोग बेसब्री से बच्चे की झलक और नाम जानने को बेताब थे। फाइनली उन्होंने बच्चे के हाथ की तस्वीर शेयर करके बता दिया है कि उसका नाम विहान कौशल रखा गया है। फोटो में बच्चे का चेहरा नहीं सिर्फ हाथ दिख रहा है। कटरीना और विकी के बेटे का जन्म 17 नवंबर को हुआ था।

दिखाई बच्चे की झलक

कटरीना और विकी ने पोस्ट में लिखा है, हमारी रोशनी की किरण, विहान कौशल। साथ में लिखा है, प्रार्थनाएं स्वीकार हुईं। जिंदगी खूबसूरत है। अचानक से हमारी दुनिया बदल गई। आभार के लिए शब्द नहीं हैं।

सिलेब्स ने ऐसे लुटाया प्यार

कटरीना-विकी के इस पोस्ट पर 34 मिनट में तीन लाख से ऊपर लाइक्स आ चुके हैं। परिणीति चोपड़ा, दीया मिर्जा, भूमि पेडनेकर, सिद्धांत चतुर्वेदी, शिबानी अख्तर सहित कई लोगों ने कमेंट सेक्शन ने हार्ट इमोजी बनाए हैं। रितिक रोशन ने लिखा है, गॉड ब्लेस। स्वागत है विहान। शानदार खबर। बधाई और प्यार।


क्या है विहान का मतलब

कटरीना और विकी ने अपने बेटे को ऐसा नाम दिया है जो कि विकी के नाम के अक्षर से शुरू हो रहा है और लास्ट में कटरीना के नाम का आखिरी अक्षर है। विहान का मतलब भोर या सुबह होती है। इसे नई शुरुआत और अंधेरे के खत्म होने का प्रतीक माना जाता है।

