कटरीना कैफ-विकी कौशल ने शेयर की बेटे विहान की पहली तस्वीर, यूजर बोले-मां पर गया है
कटरीना कैफ और विकी कौशल ने दिवाली के मौके पर अपने बेटे विहान की पहली तस्वीर शेयर कर दी है। इस तस्वीर को देखने के बाद बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने अपना रिएक्शन दिया है। कुछ यूजर्स ने नन्हें विहान को कटरीना की कॉपी बताया।
कटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपने बेटे विहान की का चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दिवाली की बधाई देते हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में एक साल के विहान को हंसते-मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। पहली बार कटरीना और विकी के बेटे की झलक देखकर उनके फैंस खुश हैं। तस्वीर पर कई यूजर्स ने रिएक्शन दिया है। कईयों ने नन्हें विहान को कटरीना की कॉपी बताया तो कुछ ने इंडस्ट्री का सबसे प्यारा बच्चा बताया है।
कटरीना और विकी ने दिखाया बेटे विहान का चेहरा
कटरीना और विकी ने अपने जॉइंट अकाउंट से तस्वीर शेयर की है। एक्ट्रेस ने पीले रंग का सूट कैरी किया है तो विक्की ने ऑफ वाइट कुर्ता पायजामा। वहीं नन्हें विहान ऑफ वाइट और कुर्ते में हैं। इसके साथ पीले रंग की कोटी पहनाई गई है। कपल ने ये पोस्ट शेयर करते ह्य्ते लिखा, 'अब तक की हमारी सबसे शानदार दिवाली, सभी को खूब सारा प्यार और सबको रोशनी और खुशियां मिलें’।
कटरीना के पोस्ट पर करीना समेत इन सेलेब्स ने दिया रिएक्शन
कटरीना और विकी के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स समेत कई सेलेब्रिटी ने रिएक्शन दिया है। अनन्या पांडे, करीना कपूर खान, कियारा अडवाणी, मलाइका अरोड़ा, आयुष्मान खुराना ने नन्हें विहान के लिए प्यार और दुआएं भेजी हैं। इसके अलावा कई फैंस ने रिएक्ट करते हुए नन्हें विवान को क्यूट बताया है। एक यूजर ने ये भी लिखा कि विहान की आंखें बिल्कुल मम्मी कटरीना पर गई हैं, वहीं कुछ ने स्माइल पापा विकी जैसी बताई। एक यूजर ने लिखा कि विहान अपनी मां जैसे दिखते हैं।
हाल में एक साल के हुए हैं विहान
बता दें, विकी और कटरीना ने 9 दिसंबर 2021 को उदयपुर में शादी की थी। शादी के बाद से साल 2025 में एक्ट्रेस ने प्यारे बेटे को जन्म दिया। विहान कल यानी 7 नवंबर को ही एक साल के हुए हैं। तस्वीर में देखकर लग रहा है कि अब उनके दांत आने लगे हैं। इस तस्वीर को फैंस खूब प्यार दे रहे हैं।
कटरीना कैफ और विकी कौशल की फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो कटरीना कैफ की आखिरी बार विजय सेतुपति के साथ फिल्म ‘मैरी क्रिसमस’ में देखा गया था। बेटे के जन्म के बाद से एक्ट्रेस ब्रेक पर हैं और विहान को बढ़ा होता हुआ देख रही हैं। कटरीना फिल्मों से बेशक दूर हों, लेकिन वो लगातार अपने ब्यूटी ब्रांड पर काम कर रही हैं। वहीं विकी कौशल के काम को छावा में खूब पसंद किया गया था। अब आने वाले दिनों में एक्टर को फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में देखा जाएगा। इस फिल्म एम् रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने काम किया है। संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन है। फिल्म 21 जनवरी 2027 को थिएटर में रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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